Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach podkreślił w ostatni czwartek, że szczepienia uzupełniające mają kluczowe znaczenie dla utrzymania czwartej fali pandemii Covid-19 na jak najniższym poziomie. Podkreślił wtedy, że "udana kampania przypominająca w Niemczech nie powinna zostać spowolniona przez brak szczepionki" i poinformował, że prowadzi negocjacje z innymi krajami - wymieniając Rumunię, Bułgarię, Portugalię i Polskę - "aby uzyskać więcej szczepionek".

PAP zapytała MSZ, czy Polska sprzeda Niemcom szczepionki przeciw Covid-19.

"Sprzedaliśmy Niemcom ponad 3 mln (dawek) Pfizera. Będzie jeszcze Moderna - 3 mln 443 tys. 800 (dawek szczepionki). 22 grudnia (Niemcy) odbierają jej pierwszą transzę" - przekazał rzecznik resortu dyplomacji.

Do tej pory w ramach umów dwustronnych Polska przekazała w formie darowizny i odsprzedaży szczepionki do wielu krajów, w tym do państw Partnerstwa Wschodniego. W minionych miesiącach szczepionki przeciwko Covid-19 z Polski trafiły m.in. do Egiptu, Wietnamu, Tajwanu, Kenii, Ukrainy, Australii, Norwegii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Bangladeszu, Rwandy i na Filipiny.

W akcjach dzielenia się szczepionkami poza MSZ, angażuje się Ministerstwo Zdrowia oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.