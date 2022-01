Główny doradca Białego Domu ds. medycznych Anthony Fauci powiedział w trakcie spotkania z waszyngtońskim think tankiem CSIS, że nie ma możliwości wyeliminowania Covid-19 z życia społeczeństwa. W jego ocenie USA zbliżają się do momentu, w którym przejdą do nowej normalności, życia z koronawirusem.

Jak dodał, wariant koronawirusa "Omikron, ze swoją niezwykłą, bezprecedensową zdolnością do przenoszenia się, ostatecznie dopadnie prawie wszystkich", a wyeliminowanie choroby powodowanej przez wirusa jest nierealne. Reklama Według Fauciego USA wejdą niedługo w nowy etap, "w którym będzie wystarczająco środków ochrony w społeczeństwie, wystarczająco dostępnych lekarstw, więc jeśli u kogoś z grupy podwyższonego ryzyka dojdzie do zakażenia, bardzo łatwo będzie go wyleczyć". "Gdy już tam dotrzemy, nastąpi przemiana, a w tym momencie możemy znajdować się u jej progu" - przekazał Fauci. Dodał jednak, że w sytuacji, gdy dziennie w USA wykrywa się prawie milion nowych zakażeń, rejestruje prawie 150 tys. hospitalizacji i ponad 1200 zgonów związanych z Covid-19, kraj nie znalazł się jeszcze na tym etapie. Według oficjalnych danych w USA hospitalizowanych jest obecnie ponad 145,9 tys. osób z Covid-19, przy czym znaczący odsetek trafił do szpitala z innych przyczyn, np. z powodu urazu, a zakażenie wykryto u tych osób po wykonaniu rutynowego testu na obecność koronawirusa.(PAP)