GIF podał, że w Polsce dotychczas nie zidentyfikowano sfałszowanych opakowań produktu leczniczego, niemniej jednak Główny Inspektorat Farmaceutyczny zwraca się do pacjentów oraz wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji o zachowanie zwiększonej czujności i ostrożności podczas zakupu i stosowania produktu leczniczego Ozempic.

Lek na cukrzycę i odchudzanie

Lek Ozempic zawiera substancję czynną semaglutyd, który obniża zbyt wysokie stężenie cukru we krwi. Lek stosowany jest przede wszystkim w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych.

Różnice między oryginalnym a sfałszowanym Ozempic'kiem

"W niektórych krajach UE, w legalnym łańcuchu dystrybucji, pojawiły się fabrycznie napełnione wstrzykiwacze fałszywie oznaczone jako produkt leczniczy Ozempic (semaglutyd, roztwór do wstrzykiwań, dawki: 1 mg; 0,5 mg; 0,25 mg)” – podał GIF. Sfałszowane wstrzykiwacze oznaczone są etykietami w języku niemieckim.

Inspektorat wskazał, że istnieją różnice w wyglądzie pomiędzy sfałszowanym wstrzykiwaczem, a oryginalnym.

Zdjęcia oryginalnego i sfałszowanego wstrzykiwaczaznajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/gif/gif-ostrzega-pacjentow-sfalszowany-ozempic-w-legalnym-lancuchu-dystrybucji-w-ue.

GIF podnosi, że zdjęcie sfałszowanego wstrzykiwacza jest przykładowe, a oferowane w sprzedażysfałszowane wstrzykiwacze mogą się nieznacznie różnić.

Cechy oryginalnego wstrzykiwacza Ozempica

Cechy oryginalnego wstrzykiwacza produktu leczniczego Ozempic: można nastawić tylko jedną dawkę np. 1 mg, to znaczy, że w okienku dawki, podczas nastawiania dawki, widoczna jest tylko jedna cyfra, czyli np. 1. Podczas przekręcania licznika dawki i nastawiania dawki, wstrzykiwacz nie wydłuża się, żaden element się nie rozkręca się, ani nie wysuwa. Brak jest skali na części szklanej wkładu widocznej przez okienko wstrzykiwacza.

Cechy wstrzykiwacza ze sfałszowanym Ozempic'kiem

GIF zauważa, że sfałszowany wstrzykiwacz umożliwia nastawienie różnych dawek od 0 do 80, zatem podczas nastawiania dawki, w okienku dawki, mogą być widoczne różne dawki i jest ich wiele. Podczas przekręcania licznika dawki, wstrzykiwacz wydłuża się, czyli wysuwa się z niego element, na którym widoczne są różne cyfry i liczby od 0 do 80. Skala oraz liczby widoczne są na części szklanej wystającej z części plastikowej wstrzykiwacza.

Leki tylko z legalnej apteki

GIF zaleca zachowanie zwiększonej czujności i ostrożności podczas zakupu i stosowania produktu leczniczego Ozempic.

Nie wolno używać wstrzykiwaczy, jeśli podejrzewamy, że są sfałszowane, ponieważ może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jeśli posiadamy wstrzykiwacz, który różni się od oryginalnego, należy go natychmiast zwrócić do apteki. GIF przypomina też, by kupować leki wyłącznie w legalnych aptekach.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl