Sanatoria to miejsca, gdzie kuracjusze powinni odpoczywać i leczyć się w spokoju. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim gościom, ośrodki wprowadzają szereg zakazów – od oczywistych (jak zakaz spożywania alkoholu) po zaskakujące (np. zakaz suszenia grzybów w pokoju). W 2025 roku kary za łamanie regulaminu są wyższe niż kiedykolwiek. W tym artykule przedstawiamy pełną listę zakazów, kwoty mandatów oraz nowe przepisy, które obowiązują od tego roku.

Kary w sanatoriach: nawet 11 tys. zł za złamanie regulaminu

Każde sanatorium ma własny regulamin, ale wiele zapisów się powtarza – i to one generują największe ryzyko dla nieświadomych kuracjuszy. Najczęściej powtarzający się zapis? Zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie ośrodka.

W sanatorium Wieniec-Zdrój złamanie zakazu palenia może kosztować aż:

500 zł za sam fakt palenia,

1000 zł za uruchomienie alarmu przeciwpożarowego,

10 000 zł za interwencję służb ratowniczych.

To razem aż 11 500 zł – i to z powodu jednego papierosa!

Kara za wcześniejszy wyjazd z sanatorium? To możliwe

Coraz więcej kuracjuszy musi liczyć się z dodatkowymi kosztami, jeśli zdecydują się opuścić sanatorium przed zakończeniem turnusu. Powód? NFZ płaci tylko za faktycznie zrealizowane dni leczenia. Jeśli więc pacjent skróci pobyt z własnej woli, sanatorium może obciążyć go tzw. „gapowym” – opłatą rekompensującą straty. Jej wysokość to nawet kilkaset złotych, w zależności od długości niewykorzystanego pobytu i zasad obowiązujących w danym ośrodku. Kara może też dotyczyć spóźnienia się na rozpoczęcie turnusu. Każdy przypadek oceniany jest indywidualnie, a podstawą jest regulamin sanatorium.

Lista zakazów 2025 – co jest zabronione w większości sanatoriów?

Poniżej zebraliśmy listę zakazów obowiązujących w wielu polskich sanatoriach w 2025 roku. Większość pochodzi z aktualnych regulaminów:

Palenie tytoniu – także na balkonach.

Spożywanie alkoholu.

Wynoszenie posiłków ze stołówki.

Wynoszenie jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia sanatoryjnego z pomieszczeń sanatoryjnych (zwłaszcza ręczników pokojowych)

Wchodzenie na stołówkę w szlafroku, bieliźnie lub stroju kąpielowym.

Dokarmianie gołębi (często zakazane na balkonach).

Suszenie grzybów w pokojach.

Używanie własnych urządzeń elektrycznych (np. grzałek, farelek, kuchenek elektrycznych).

Gry hazardowe i akwizycja.

Przyjmowanie gości w pokoju po godz. 22:00.

Przechowywanie w pokoju rowerów, nart i sprzętu sportowego.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować upomnieniem, karą pieniężną, a nawet wydaleniem z sanatorium bez prawa do zwrotu kosztów.

Przykłady kar w konkretnych sanatoriach (2025):

Uzdrowisko Ciechocinek : 500 zł za palenie na terenie ośrodka, 10 000 zł za uruchomienie alarmu bez powodu.

: 500 zł za palenie na terenie ośrodka, za uruchomienie alarmu bez powodu. Sanatorium Wieniec-Zdrój : 1 000 zł za przyjmowanie gości po godz. 22:00, 5 000 zł za handel na terenie placówki.

: za przyjmowanie gości po godz. 22:00, za handel na terenie placówki. Uzdrowisko Kołobrzeg: 3 000 zł za wprowadzenie zwierząt bez zgody, 500 zł za suszenie prania na balkonie.

Czy można zabrać psa lub kota? Są wyjątki, ale z haczykiem

Jeszcze kilka lat temu przyjazd do sanatorium ze zwierzakiem był nie do pomyślenia - panował absolutny zakaz zabierania ze sobą pupili. Dziś część placówek oferuje takie możliwości – ale trzeba spełnić szereg warunków:

opłata za pobyt zwierzęcia (nawet kilkadziesiąt zł za dobę),

za pobyt zwierzęcia (nawet kilkadziesiąt zł za dobę), aktualne szczepienia,

zgoda ośrodka uzyskana z wyprzedzeniem.

Brak zgody może oznaczać zakaz wstępu lub natychmiastowe opuszczenie obiektu.

Skąd wynikają te zakazy? Aspekty prawne i bezpieczeństwa

Zakazy obowiązujące w sanatoriach nie są przypadkowe. Wiele z nich wynika z przepisów przeciwpożarowych (np. zakaz palenia), epidemiologicznych (zakaz dokarmiania ptaków, zakaz własnych grzałek), czy bezpieczeństwa pacjentów (zakaz wynoszenia posiłków).

Podstawy prawne, które znajdują zastosowanie:

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2023 poz. 991) – art. 23 określa obowiązki pacjenta, w tym przestrzeganie regulaminu placówki

– art. 23 określa obowiązki pacjenta, w tym przestrzeganie regulaminu placówki Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. 2023 poz. 2564)

Kto najczęściej łamie regulamin?

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że średni wiek pacjenta sanatoryjnego w Polsce to ok. 68 lat. Najczęstsze naruszenia? To te, które wiążą się z używkami, od których kuracjuszom ciężko się powstrzymać - palenie w pokoju (38%) i spożywanie alkoholu (27%). Często notowane są też spóźnienie na turnus (14%).

Według danych z raportu NIK z 2022 roku, aż 23% skontrolowanych sanatoriów nie miało skutecznych narzędzi do egzekwowania kar, co obecnie się zmienia.

Co zrobić, jeśli dostaniesz karę w sanatorium?

Jeśli zostaniesz ukarany, masz prawo do odwołania. Warto:

Sprawdzić regulamin – czy kara jest w nim zapisana. Wystąpić o wyjaśnienie do dyrekcji – czasem można uniknąć mandatu. Zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta – jeśli kara jest nieuzasadniona.

Aby zapobiec nieprzyjemnościom, warto zawsze przed wyjazdem do sanatorium sprawdzić aktualny regulamin placówki lub zadzwonić i zapytać o panujące w nim zakazy.