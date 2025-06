Pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) otrzymają od lipca 2025 roku podwyżki wynagrodzeń, które średnio wyniosą 515 zł brutto miesięcznie. Porozumienie w tej sprawie podpisano 18 czerwca po negocjacjach z udziałem zakładowych organizacji związkowych, w tym „Solidarności”. Artykuł przedstawia szczegóły dotyczące zakresu podwyżek, ich mechanizmu oraz znaczenia dla blisko 36 tysięcy zatrudnionych. Dodatkowo omówimy wpływ zmian na rynek pracy i sytuację finansową spółki.

Reklama

Podwyżki w PKP PLK 2025 – kto i o ile zyska?

Negocjacje zakończyły się wypracowaniem kompromisu, który uwzględnia rosnące koszty życia, ale także możliwości finansowe spółki zarządzającej infrastrukturą kolejową.

Kluczowe ustalenia porozumienia:

Średnia podwyżka wyniesie 515 zł brutto miesięcznie na pracownika.

na pracownika. Składa się ona z:

wzrostu stawki zasadniczej o około 350 zł brutto ,

, oraz podwyżek pochodnych od wynagrodzenia (np. dodatków).

Minimalna podwyżka dla każdego pracownika to 150 zł brutto , a maksymalna 550 zł brutto.

, a maksymalna 550 zł brutto. Podwyżki obejmują wszystkich pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) , czyli około 36 tysięcy osób.

, czyli około 36 tysięcy osób. Kadra menedżerska (około 1000 osób) jest wynagradzana na innych zasadach i nie jest objęta tym porozumieniem.

Jak podwyżki wpłyną na wynagrodzenie netto? Przykłady wyliczeń

Podwyżka 515 zł brutto to w zależności od sytuacji podatkowej i składek na ubezpieczenia społecznie, około 370–410 zł na rękę.

Przykład:

Pracownik zarabiający obecnie 5000 zł brutto otrzyma po podwyżce ok. 5515 zł brutto, czyli ok. 398 zł więcej netto .

. Dla osoby zarabiającej 3000 zł brutto wzrost to ok. 150 zł brutto, czyli ok. 110 zł netto.

Podwyżki w PKP PLK 2025. Terminy wypłat i formalności

Podwyżki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2025 roku, a zwiększone wynagrodzenia powinny pojawić się na kontach pracowników najpóźniej do 10 sierpnia.

Henryk Sikora, przewodniczący „Solidarności” w PKP PLK, podkreśla, że porozumienie to efekt kompromisu między oczekiwaniami pracowników a możliwościami spółki, który daje gwarancję, że nikt nie zostanie pominięty.

Podwyżki to nie wszystko. Co jeszcze daje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy?

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w PKP PLK to podstawowy dokument regulujący warunki zatrudnienia i wynagrodzeń w spółce. Zgodnie z art. 241 Kodeksu pracy (Dz.U. 2025.277), układy zbiorowe pracy są wiążące dla pracodawcy i pracowników, co czyni porozumienia negocjowane przez związki zawodowe podstawą do wdrożenia zmian w warunkach płacowych. Podwyżki są odpowiedzią na rosnącą inflację oraz presję płacową na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze publicznym, gdzie konkurencja o wykwalifikowanych pracowników rośnie.

Podwyżki pensji to nie jedyny benefit wynikający ze Zbiorowego Układu Pracy. Pracownicy spółki korzystający z niego, mają też zagwarantowane m.in.:

Świadczenia socjalne,

Urlopy wypoczynkowe zgodne z Kodeksem pracy,

Dodatki za pracę w warunkach szczególnych,

Możliwość ubiegania się o nagrody jubileuszowe.

Struktura zatrudnienia w PKP PLK i znaczenie podwyżek

PKP PLK zarządza infrastrukturą kolejową, w skład firmy wchodzi 30 zakładów, m.in. w Sosnowcu, Tarnowskich Górach, a także w innych lokalizacjach w całej Polsce. Firma zatrudnia około 37 tysięcy osób, z czego około 36 tysięcy to pracownicy objęci układem zbiorowym, a około 1000 to kadra menedżerska.

Wpływ podwyżek na koszty spółki i rynek pracy

Szacunkowo, podwyżki dla 36 tys. pracowników oznaczają wzrost miesięcznych kosztów wynagrodzeń o około 18,5 mln zł brutto miesięcznie. To poważne obciążenie dla spółki, szczególnie w warunkach rosnących cen energii i materiałów.

Jednak – jak podkreśla zarząd i związki – jest to inwestycja w stabilizację kadr i bezpieczeństwo działania kolei, co jest kluczowe dla całego systemu transportowego w Polsce. Na rynku pracy podwyżki mogą przeciwdziałać odpływowi pracowników do sektora prywatnego czy zagranicznego.