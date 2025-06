W 2025 roku aplikacja mObywatel przechodzi prawdziwą rewolucję. Zamiast budowy Centralnej Informacji Emerytalnej, rząd zdecydował się na wdrożenie nowych funkcji w popularnej aplikacji mobilnej. Oprócz dostępu do danych ZUS, pojawi się też wirtualny doradca, cyfrowe legitymacje i bezpieczna chmura na dokumenty. Wyjaśniamy, jak działają zmiany i co oznaczają dla obywateli.

Reklama

Nowa funkcja w mObywatel: Emerytura i stan konta ZUS

Od czerwca 2025 r. w aplikacji mObywatel dostępna będzie nowa funkcjonalność: sprawdzanie prognozowanej wysokości emerytury oraz łącznego stanu konta emerytalnego.

Z danych GUS wynika, że około 8 mln Polaków korzysta z dodatkowych form oszczędzania na starość. Dotychczas, by sprawdzić stan tych kont, należało logować się do każdej instytucji osobno. Teraz wystarczy aplikacja mObywatel.

Zmiana ta zastępuje Centralną Informację Emerytalną (CIE), której budowa była planowana przez poprzedni rząd. Rada Ministrów, jak poinformował przewodniczący Komitetu Stałego RM Maciej Berek, przyjęła projekt ustawy uchylającej CIE. Nowe rozwiązanie ma być tańsze i szybsze w realizacji, bo bazuje na istniejącej platformie.

Podstawa prawna Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (w toku procedowania)

Jak sprawdzić wysokość emerytury w mObywatelu?

Po aktualizacji aplikacji mObywatel, każdy użytkownik posiadający profil zaufany będzie mógł:

sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury,

zobaczyć historię wpłat do ZUS,

sprawdzić salda kont IKE i IKZE,

porównać łączne środki zgromadzone na starość.

Aplikacja będzie integrować dane z ZUS, PPK oraz innych instytucji finansowych poprzez bezpieczne API. Ma to umożliwić automatyczne pobieranie danych bez potrzeby wpisywania loginów i haseł do osobnych kont. Resort cyfryzacji zapewnia, że wszystkie dane będą szyfrowane i przetwarzane zgodnie z RODO. Nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani analitycznych.

Kolejne funkcje w mObywatelu: Wirtualny doradca i AI

W 2025 roku mObywatel zyskuje też wirtualnego asystenta opartego na polskim modelu AI PLLuM. Narzędzie to pozwala:

wyszukać właściwy wniosek urzędowy ,

, automatycznie uzupełnić dane ,

, przesłać dokument do urzędu po zatwierdzeniu przez użytkownika.

Wdrożenie AI to pierwszy przypadek tak zintegrowanego systemu wsparcia w administracji publicznej w Polsce. Asystent nie zapisuje danych na potrzeby uczenia maszynowego, działa lokalnie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zmiany dla kierowców i nauczycieli: mStłuczka i mLegitymacje

Rozszerzenie aplikacji mObywatel obejmuje też nowe narzędzia:

mStłuczka – umożliwia zgłoszenie drobnej kolizji bez potrzeby drukowania dokumentów. Wystarczy smartfon, zdjęcie i kliknięcie "Wyślij".

– umożliwia zgłoszenie drobnej kolizji bez potrzeby drukowania dokumentów. Wystarczy smartfon, zdjęcie i kliknięcie "Wyślij". mLegitymacje – cyfrowe dokumenty dla uczniów i nauczycieli, uprawniające do zniżek i potwierdzające status zawodowy.

mLegitymacje będą dostępne także dla osób niepełnoletnich bez konieczności posiadania profilu zaufanego. Ma to ułatwić codzienne korzystanie z ulg w transporcie i kulturze.

Chmura dokumentów i cyfrowy podpis w aplikacji mObywatel

Użytkownicy aplikacji otrzymają dostęp do bezpiecznej przestrzeni dyskowej, gdzie przechowywane będą pliki i załączniki potrzebne do spraw urzędowych. Nowa funkcjonalność ma znaczenie zwłaszcza przy:

wnioskach o świadczenia społeczne ,

, zgłoszeniach szkód komunikacyjnych ,

, podpisywaniu umów najmu lub pełnomocnictw.

Podpis może być kwalifikowany, osobisty lub zaufany – wszystko w jednej aplikacji, bez konieczności korzystania z osobnych platform.

Domyślność cyfrowa: co to oznacza dla obywateli?

Ustawa o mObywatelu wprowadza tzw. zasadę domyślności cyfrowej. Każda nowa usługa publiczna ma być od razu dostępna w aplikacji, a dopiero potem w wersji papierowej.

Dla obywateli oznacza to szybszy dostęp do dokumentów, mniej kolejek w urzędach i większą wygodę. Dla administracji – zmniejszenie kosztów i lepsze zarządzanie zasobami.

Cyfryzacja administracji a wykluczenie cyfrowe

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z 2024 r., ponad 10 mln Polaków aktywnie korzysta z aplikacji mObywatel. Jednak około 20 proc. dorosłych wciąż nie posiada kompetencji cyfrowych lub smartfona. Cyfrowa transformacja administracji musi uwzględniać te osoby. Dlatego rząd zapowiada wsparcie szkoleniowe oraz utrzymanie możliwości załatwiania spraw analogowo.

Kiedy nowe funkcje trafią do użytkowników?

Większość zmian, w tym moduł emerytalny, cyfrowe legitymacje i podpis elektroniczny, będzie dostępna do końca czerwca 2025 r. Wirtualny doradca ma być wprowadzany stopniowo i działać w pełnym zakresie w III kwartale 2025.

Nowelizacja ustawy o aplikacji mObywatel umożliwia też szybsze wdrażanie nowych funkcjonalności bez potrzeby zmiany przepisów. Aplikacja ma być aktualizowana dynamicznie w odpowiedzi na potrzeby obywateli.