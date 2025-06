Kierowcy mają tylko kilka dni, by zapłacić abonament RTV za radio w aucie z góry i skorzystać z 10 proc. zniżki. Ale nie tylko to zmienia się w przepisach. Pracownicy Poczty Polskiej mają nowe narzędzia do kontroli – w tym zdjęcia samochodowych radioodbiorników. W artykule wyjaśniamy, kto musi zapłacić, jakie są kary, kto może być zwolniony i dlaczego nawet zezłomowane auto nie chroni przed egzekucją komorniczą.

Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, obowiązek opłacania abonamentu dotyczy każdego posiadacza działającego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. W przypadku samochodów osobowych i ciężarowych, jeśli znajdują się w nich sprawne radia, właściciel pojazdu musi odprowadzać abonament RTV.

W przypadku prywatnych właścicieli, którzy już opłacają abonament za odbiornik w domu, nie ma obowiązku osobnej opłaty za radio w samochodzie. Inaczej wygląda sytuacja u przedsiębiorców:

jeśli auto jest zarejestrowane na firmę,

radio zostało zgłoszone jako odbiornik,

opłata musi być uiszczana oddzielnie,

nie ma znaczenia, czy auto jest używane – liczy się jego rejestracja i fakt zgłoszenia odbiornika.

Co ważne, obowiązek ten nie wygasa automatycznie nawet po sprzedaży auta czy jego zezłomowaniu, jeśli nie złożono stosownego wniosku o wyrejestrowanie odbiornika.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Stawki abonamentowe w 2025 roku wynoszą:

za radioodbiornik – 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie),

– 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie), za radio i telewizor – 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł rocznie).

Osoby, które zapłacą z góry do 25 czerwca 2025 roku, mogą skorzystać z 10 proc. zniżki. Wówczas opłaty wynoszą:

za radio – 94,00 zł rocznie,

– 94,00 zł rocznie, za radio i telewizor – 294,90 zł rocznie.

Płatność można uregulować m.in. w placówkach Poczty Polskiej, przelewem bankowym lub online przez platformę Poczty Polskiej.

Jakie są kary za brak opłaty abonamentu RTV?

Kary są dotkliwe – za nieopłacone radio odbiornik grozi 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli 261 zł, a za telewizor – nawet 819 zł. Do tego doliczane są zaległości za nieopłacone miesiące. Zgodnie z art. 5 ustawy o opłatach abonamentowych, opłaty przedawniają się po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Jeśli dłużnik nie odpowie na wezwanie w terminie 7 dni, sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej. Urząd skarbowy ma prawo zająć:

wynagrodzenie za pracę,

emeryturę lub rentę,

środki na rachunku bankowym,

a nawet nieruchomości.

To realne zagrożenie – tylko w 2023 r. Poczta Polska wszczęła kilkadziesiąt tysięcy postępowań egzekucyjnych.

Jak wygląda kontrola i co może kontroler?

Uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej mają prawo do przeprowadzania kontroli. Muszą okazać:

legitymację służbową,

upoważnienie do kontroli,

dowód osobisty (na żądanie).

Według procedury i orzeczenia NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20), kontrola musi wykazać:

istnienie odbiornika, jego zdolność do natychmiastowego odbioru, fakt (braku) rejestracji, okres używania.

W przypadku aut, pracownicy robią zdjęcia radioodbiorników jako dowód. Fotografia z wnętrza auta jest wystarczającą podstawą do naliczenia opłaty.

Zwolnienie z abonamentu RTV – kto nie musi płacić?

Nie wszyscy są zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. Zwolnieni z opłat są m.in.:

osoby powyżej 75 roku życia,

osoby z I grupą inwalidzką,

emeryci 60+, jeśli ich emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,

inwalidzi wojenni i wojskowi.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy:

przedstawić odpowiednie dokumenty w placówce Poczty Polskiej,

złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków,

przedstawić dowód osobisty.

Lista uprawnień znajduje się na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Złomowanie auta nie zwalnia z obowiązku. Co mówi prawo i sądy?

Wyrok WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 772/23) potwierdza, że samo zezłomowanie lub sprzedaż pojazdu nie zwalnia z opłaty, jeśli nie wyrejestrowano odbiornika. Sąd uznał, że jedynym skutecznym dowodem wygaśnięcia obowiązku jest formalne wyrejestrowanie sprzętu w Poczcie Polskiej.

W sprawie właścicielki firmy transportowej, mimo że auta zostały zezłomowane, a dokumentacja spłonęła w pożarze, sąd oddalił skargę, wskazując na brak wyrejestrowania radioodbiorników jako kluczowy element.

Czy kontroler może wejść do samochodu?

Kontrolerzy Poczty Polskiej nie mają prawa siłowo wejść do pojazdu ani otwierać go bez zgody właściciela. Jednak – jeśli radio jest widoczne z zewnątrz – mogą wykonać zdjęcie. To wystarczy jako dowód.

Odmowa wpuszczenia kontrolera nie powoduje automatycznego ukarania, ale może skutkować dalszym postępowaniem administracyjnym – szczególnie jeśli pojazd został zgłoszony jako służbowy z radiem.

Abonament RTV a zmiany w prawie – co planuje rząd?

Od miesięcy trwają prace nad powiązaniem opłat abonamentowych z podatkiem dochodowym – rozwiązanie takie funkcjonuje np. w Niemczech i Finlandii. Według zapowiedzi, nowa danina miałaby być pobierana automatycznie przez urząd skarbowy, niezależnie od liczby odbiorników.

Zmiana ta miałaby ograniczyć konieczność kontroli i poprawić ściągalność. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wyklucza także, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie już od 2026 roku.