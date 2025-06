Abonament RTV to obowiązkowa opłata, której wiele osób mogłoby uniknąć, gdyby wiedziały o przysługujących im uprawnieniach. Od marca 2025 obowiązuje nowy, wyższy limit dochodu emeryta, uprawniający do zwolnienia z opłat. W artykule wyjaśniamy, kto może nie płacić abonamentu RTV, jakie formalności należy spełnić, jakie grożą kary za nieuiszczenie opłaty i jak wyglądają kontrole. Dodajemy też praktyczne informacje prawne i społeczne.

Nowy limit zwolnienia z abonamentu RTV od marca 2025

Od marca 2025 roku wzrósł limit emerytury, który uprawnia do zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2024 rok wyniosło 8181,72 zł brutto. To oznacza, że 50 proc. tej kwoty, a więc nowy limit, to 4090,86 zł brutto miesięcznie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2020 poz. 1689), osoby, które ukończyły 60 lat i otrzymują świadczenie emerytalne niższe niż wskazany limit, mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłat. Zmiana jest korzystna, bo obejmuje szersze grono seniorów niż w roku 2024, kiedy limit wynosił 3577,74 zł.

Kto może nie płacić abonamentu RTV? Lista uprawnionych w 2025 roku

Zwolnienie z opłaty abonamentowej nie dotyczy wyłącznie emerytów o niskich dochodach. Zgodnie z przepisami, prawo do ulgi przysługuje także:

osobom, które ukończyły 75 lat,

osobom z I grupą inwalidzką,

osobom całkowicie niezdolnym do pracy,

osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom niesłyszącym (z obustronnym upośledzeniem słuchu lub głuchotą),

osobom niewidomym (z ostrością wzroku ≤ 15 proc.),

osobom pobierającym rentę socjalną,

osobom korzystającym z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne),

bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Podstawą do zwolnienia jest przedłożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego status: decyzji ZUS, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji PZN, dokumentu z OPS czy urzędu pracy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać zwolnienie?

Osoba ubiegająca się o zwolnienie musi zgłosić się osobiście do placówki Poczty Polskiej z dokumentami:

dowodem osobistym,

decyzją ZUS, KRUS lub innego organu rentowego,

orzeczeniem o niepełnosprawności lub legitymacją,

decyzją OPS (dla świadczeń socjalnych),

oświadczeniem o spełnianiu warunków (do pobrania w placówce lub na stronie Poczty Polskiej).

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu kompletnej dokumentacji.

Kontrola abonamentu RTV: jak wygląda i czy trzeba wpuścić kontrolera?

Kontrole abonamentu przeprowadza Poczta Polska. Inspektor musi posiadać:

legitymację i upoważnienie do kontroli,

nie może być jednocześnie listonoszem doręczającym korespondencję,

nie ma prawa wejścia do mieszkania bez zgody lokatora.

W praktyce kontrole w domach prywatnych są rzadkie. Większy nacisk kładziony jest na firmy, które wykorzystują odbiorniki RTV w celach komercyjnych.

Kontrole w firmach: radio w aucie też podlega opłacie

Przedsiębiorcy muszą płacić abonament RTV za każdy używany odbiornik:

radio w samochodzie służbowym: 8,70 zł miesięcznie,

telewizor w poczekalni czy biurze: 27,30 zł miesięcznie,

obowiązek rejestracji sprzętu w ciągu 14 dni od zakupu,

możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej przez kontrolera.

Brak opłaty skutkuje wezwaniem do zapłaty z mocą egzekucyjną.

Kary za nieuiszczenie abonamentu RTV w 2025 roku

W przypadku braku opłaty, obowiązują następujące sankcje:

819 zł za telewizor (30x27,30 zł),

261 zł za radio (30x8,70 zł) ,

, zaległości z poprzednich lat,

egzekucja przez urząd skarbowy.

Poczta Polska może przekazać sprawę do egzekucji administracyjnej, co skutkuje blokadą konta lub zajęciem emerytury/renty.

Jakie inne świadczenia są zwolnione z obowiązku abonamentowego?

Zwolnienie przysługuje również osadzonym w zakładach karnych, pensjonariuszom DPS-ów, a także osobom korzystającym z dodatku pielęgnacyjnego (np. inwalidzi wojenni, kombatanci). Warto zaznaczyć, że część uprawnień jest bezterminowa, a część czasowa i wymaga odnowienia.

Czy abonament RTV zostanie zniesiony?

Od lat trwają prace legislacyjne nad zniesieniem abonamentu RTV. Choć były zapowiedzi jego likwidacji i zastąpienia finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa, na dzień 1 czerwca 2025 r. nie przyjęto żadnego nowego aktu prawnego w tej sprawie. W efekcie obowiązują dotychczasowe przepisy.