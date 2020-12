W jedenastym miesiącu br. Polacy kupili i zarejestrowali 6 758 nowych samochodów klasy premium, o 7,65 proc. mniej w zestawieniu z październikiem 2020 r. oraz o 6,22 proc. więcej niż w listopadzie ub. r. Od stycznia do listopada 2020 r. krajowe wydziały komunikacji zapisały w swoich bazach danych 66 586 samochodów z wyższej półki, o 4,49 proc., tj. 3 128 egzemplarzy mniej w zestawieniu z takim samym okresem roku ubiegłego - czytamy.

Z raportu wynika, że listopadowe wyniki rejestracji są na plusie w stosunku do listopada 2019 r., a wzrost liczony rok do roku jest większy niż w październiku (plus 3,73 proc.), ale mniejszy w porównaniu z sytuacją z września tego roku (+13,81 proc. rok do roku).

Według Samaru, na rynek sprzedaży nowych samochodów klasy premium wpływ ma wiele bardzo różnych czynników. "Nadal odczuwalny jest negatywny wpływ pandemii koronawirusa, a na wyniki listopadowych rejestracji wpłynęła także wysoka baza, czyli rezultat osiągnięty w listopadzie 2019 r." - wskazano w raporcie.

Dodano, że te czynniki są kompensowane tradycyjnymi w tym okresie wyprzedażami samochodów z kończącego się roku. "Obecne wyprzedaże wiążą się również z faktem, iż z początkiem przyszłego roku wchodzi w życie nowa norma Euro 6d ISC FCM, zobowiązująca producentów do wyposażania samochodów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Pojazdy, które nie są w nie wyposażone, nie będą mogły być już co do zasady rejestrowane" - czytamy.

Samar podał, że na koniec listopada br. liderem polskiego rynku samochodów premium był Mercedes. Modeli koncernu ze Stuttgartu zarejestrowano w Polsce w tym roku 17 365, o 3,59 proc. (647 sztuk) mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wiceliderem zestawienia na koniec października 2020 r. było BMW. W wydziałach komunikacji zarejestrowano ich w 2020 r. 15 609 aut tej marki, o 13,85 proc. (2 510 sztuk) mniej w mniej rdr. Podium zamknęła marka Audi. Producent z Ingolstadt zarejestrował od stycznia do listopada br. 13 883 samochody, o 14,15 proc. (1 721 sztuk) więcej niż więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Tuż za podium z wynikiem 10 084 auta sprzedane w 2020 znalazło się Volvo - do końca listopada zarejestrowano o 1,27 proc. (130 sztuk) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.