Udział samochodów elektrycznych w rynku

Według szacunków branżowego portalu EV-Volumes, pojazdy elektryczne typu plug-in stanowiły 4,2 proc. światowej sprzedaży samochodów, podczas gdy w 2019 roku udział ten wynosił 2,5 procent.

W 2019 roku tylko osiem państw zgłosiło udział pojazdów elektrycznych na poziomie 5 procent lub więcej. W ubiegłym roku już 13 państw miało 10-procentowy udział sprzedaży nowych samochodów elektrycznych.

Podobnie jak w poprzednich latach, niekwestionowanym liderem pod tym względem była Norwegia, z 75-procentowym udziałem pojazdów elektrycznych typu plug-in. Islandia, Szwecja i Finlandia również znalazły się w pierwszej piątce, co świadczy o szybkim upowszechnieniu się samochodów elektrycznych w krajach skandynawskich.

Chiny, które są zdecydowanie największym rynkiem samochodów elektrycznych pod względem sprzedaży jednostkowej, wypadły z pierwszej dziesiątki. Pojazdy elektryczne stanowią 6,2 proc. sprzedaży samochodów osobowych w tym kraju.

Rynek aut elektrycznych na świecie

Chociaż Norwegia jest krajem o najwyższym udziale samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży samochodów osobowych, żaden kraj nie zbliża się nawet do Chin pod względem bezwzględnej wielkości rynku. Według Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (CAAM) sprzedaż pojazdów elektrycznych na baterie (BEV) i hybryd plug-in (PHEV) wyniosła odpowiednio 1 mln i 250 tys. w 2020 r. To stawia Chiny w tym zestawieniu daleko przed Niemcami (395 tys. sprzedanych samochodów EV), które wyprzedziły Stany Zjednoczone pod względem sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Podczas gdy największe europejskie rynki odnotowały w zeszłym roku trzycyfrowy wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych, wzrost w USA sięgnął zaledwie 4 procent - wynika z szacunków branżowej strony EV-Volumes. Mimo to z 328 tys. sprzedanymi pojazdami elektrycznymi USA są nadal trzecim co do wielkości rynkiem, wyprzedzając Francję, Wielką Brytanię i Norwegię.

Samochody elektryczne w Norwegii

Chociaż stosowane w Norwegii zachęty do zakupu aut elektrycznych, takie jak zwolnienia podatkowe czy zwolnienia z opłat drogowych okazały się bardzo skuteczne w promowaniu samochodów elektrycznych, modelu norweskiego nie można łatwo przenieść do innych państw. Przede wszystkim kraj ten nakłada wysokie cła importowe i podatki rejestracyjne, co sprawia, że ​​samochody są znacznie droższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Rezygnacja z takich ceł w przypadku pojazdów elektrycznych oznacza, że Norwegia skutecznie subsydiuje zakupy pojazdów elektrycznych. Większe kraje, jakie jak USA, nie stać na tego typu dotacje.

Ponadto, dzięki ropie, którą Norwegowie eliminują z krajowej gospodarki, Norwegia jest krajem bardzo zamożnym, z wysokim poziomem dochodów.