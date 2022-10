„Kongres SDCM to przede wszystkim dla mnie inspiracja. To jest trochę tak, że słuchamy o rzeczach, o których w sumie wiemy, ale mamy czas się nad nimi jeszcze raz zastanowić, wymienić się pomysłami, informacjami [...]” – podkreśla Oleksowicz.

Reklama

„Przede wszystkim chcemy edukować ludzi. To jest coś, co robimy poprzez taki konkurs »Young Car Mechanic«. Staramy się przede wszystkim wyedukować młodych ludzi. A jak oni się dowiedzą już, czym jest branża automotive, czym są samochody, jak się naprawia, to dowiedzą się, że to nie jest tylko smar i brud, tylko to jest tak naprawdę najnowocześniejsza technologia. I już bardziej poszukujemy takiego mechatronika, a nie mechanika” – zaznacza prezes zarządu Inter Cars S.A.