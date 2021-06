"Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 77 proc., będzie chciała również po ustaniu pandemii pozostać przy modelu hybrydowym, który w większości przypadków dobrze się sprawdził. Pracodawcy najczęściej deklarowali chęć utrzymania pracy zdalnej w zakresie 2 lub 3 dni w tygodniu - za tymi opcjami zagłosowało odpowiednio 35 proc. i 33 proc. uczestników badania" - powiedziała senior associate w dziale powierzchni biurowych w Colliers Kamila Barabasz, cytowana w komunikacie.

Wyniki ankiety wskazują, że obecnie 60 proc. firm pracuje w trybie zdalnym, 34 proc. w trybie hybrydowym, zaś 6% wyłącznie z biura. Organizacje najczęściej wskazywały jako zakres pracy zdalnej w modelu hybrydowym 3 lub 4 dni w tygodniu (odpowiednio 67 proc. i 49 proc.), podano również.

"Model zdalny wiąże się również z wieloma wyzwaniami. Głównym z nich jest utrzymanie wśród pracowników poczucia przynależności do firmy, na co wskazało 65 proc. ankietowanych, a także wysokiej efektywności pracy zespołów, co zauważyło 42 proc. firm. Do istotnych kwestii należy również dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym - 61 proc. badanych uważa je za spore wyzwanie w modelu zdalnym. 53 proc. respondentów zwróciło uwagę na bardziej problematyczny proces wdrażania nowych pracowników, którzy mają ograniczoną możliwość zapoznania się z zespołem i kulturą organizacji" - powiedziała senior associate w dziale powierzchni biurowych w Colliers Katarzyna Włodek-Makos.

Pomimo tych wyzwań 70 proc. firm wstrzymuje się z podjęciem decyzji dotyczącej terminu powrotu do biura. Wśród 13 proc. ankietowanych, którzy się na powrót zdecydowali, najczęściej wskazywaną datą tej operacji jest czerwiec i wrzesień 2021 r, wskazano także.

Większość badanych (67 proc.) zadeklarowała, że pandemia COVID-19 dotychczas nie spowodowała zmian w zatrudnieniu ani znacznych zmian w ich przestrzeni biurowej (według 60 proc. respondentów). Firmy zdają sobie jednak sprawę, że nadchodzący schyłek pandemii wiąże się dla nich z czasem ważnych decyzji. Jako główne wyzwania w bliskiej przyszłości ankietowani wskazali m.in. zastanowienie się nad najbardziej optymalnym modelem pracy w przyszłości, ewentualne opracowanie i wdrożenie hybrydowego modelu pracy czy zachęcenie pracowników do powrotu do biur, podsumowano.

Raport powstał na bazie wyników drugiej edycji badania ankietowego przeprowadzonego wśród niemal 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce. Ankieta miała na celu poznanie ich opinii na temat bieżącej sytuacji, jak również przewidywań w sprawie przyszłego modelu pracy. Najwięcej ankietowanych firm związanych jest z branżą IT, usług dla biznesu oraz bankowości, ubezpieczeń i inwestycji.