Przed pandemią takie plany miała co dziesiąta firma. Powodem rosnącego zainteresowania zatrudnianiem Ukraińców jest nie tylko luka kadrowa, ale też pozytywne doświadczenia w zatrudnianiu imigrantów ze Wschodu.

Reklama

Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" wynika, że co trzeci polski pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. To wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Zdecydowana większość firm (49%) twierdzi, że ma neutralne nastawienie do Ukraińców, a negatywne odczucia zgłasza 8% przedsiębiorców, podano.

"Pracownicy z Ukrainy przez większość pracodawców są traktowani tak samo jak pracownicy z Polski. Myślę, że ta neutralność nastawienia wskazuje właśnie na to, że dla firm nie ma znaczenia, czy pracuje dla nich Polak, czy Ukrainiec, byle dobrze wykonywał swoje obowiązki. A dotychczasowe doświadczenia pracodawców ze współpracy z Ukraińcami przemawiają tylko na korzyść ich zatrudniania. Dlatego nie widać wyhamowania chęci zatrudniania kadry ze Wschodu i to nawet teraz, gdy mamy do czynienia z pandemią. Tylko w pierwszej połowie tego roku wydano niemal milion oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu, czyli aż o 63% więcej niż w pandemicznym 2020 roku i o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku" - powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazują w pierwszej kolejności na pracowitość (42%), doświadczenie oraz szybką adaptację (po 32%).

"Wszystkie te czynniki są istotne z punktu widzenia sprawnego wdrożenia pracownika. Szczególnie teraz, gdy pracy jest naprawdę dużo. Niska bariera językowa pozwala szybko przeprowadzić proces tzw. onboardingu, co jest niezwykle istotne w przypadku zatrudniania pracownika tylko na 6 miesięcy. A nadal większość Ukraińców przyjeżdża do Polski w ramach tzw. procedury oświadczeniowej. Jeśli natomiast wejdą w życie proponowane zmiany zapisane w nowej polityce migracyjnej, Ukraińcy będą zatrudniani na dłużej. To przyniesie same korzyści, zwłaszcza że pracodawcy już od kilku lat to postulują" - dodał Inglot.

W badaniu Personnel Service 3 na 10 pracodawców wskazało, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność. Co czwarty dostrzega łatwość i sprawność nauki języka polskiego. Co piąty widzi skromność oraz wiedzę pracowników z Ukrainy, a 15% tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 3% pracodawców wskazało, że nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy, zakończono.