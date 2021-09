"Firma doradcza PwC ogłosiła nową strategię 'The New Equation', której głównym celem jest wspieranie klientów w budowaniu zaufania na rynku oraz tworzeniu długoterminowej wartości. Strategia zakłada, że w ciągu 5 lat w Polsce powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy, a inwestycje m.in. w nowe technologie, nowe usługi i szkolenia talentów osiągną poziom co najmniej 100 mln USD. Na świecie PwC stworzy w tym czasie 100 tys. nowych etatów i zainwestuje 12 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Nowa strategia "The New Equation" skupia się na dwóch wzajemnie powiązanych wyzwaniach, z którymi przedsiębiorcy muszą się zmierzyć w świecie burzliwych przemian technologicznych, geopolitycznych oraz zmian klimatycznych i długotrwałych skutków pandemii COVID-19.

"Pierwszym z nich jest budowanie zaufania na rynkach. Celem PwC jest spełnienie rosnących oczekiwań w zakresie przejrzystości i zaangażowania interesariuszy. Nowa strategia zakłada, że raportowanie i zgodność z regulacjami, czyli compliance, to tylko jeden element większej całości. Równie istotne są odpowiednia kultura organizacyjna, podejście kadry kierowniczej do zmian, dostosowanie się nowych regulacji, strategie wykorzystania technologii i właściwe zarządzanie" - czytamy dalej.

Drugim celem jest zapewnienie trwałych wyników poprzez budowanie długookresowej wartości i odporności przedsiębiorstw na kryzysy. W realizacji tego celu kluczowa jest wiedza z zakresu strategii, usług cyfrowych i chmurowych, ludzi i organizacji, podatków, prawa i zgodności z przepisami, podkreślono.

"Wspieramy przedsiębiorców w osiąganiu najlepszych wyników dzięki połączeniu unikalnych kompetencji ekspertów PwC z możliwościami, jakie dają nowe technologie. Presja konkurencyjna i oczekiwania społeczne wymagają od firm szybszych zmiany, które umożliwią pozyskanie klientów i kapitału oraz przyciąganie talentów. Równocześnie firmy muszą rozwijać się w sposób, który przyniesie wartość zarówno teraz, jak i w przyszłości, pomimo ciągłych zmian" - powiedział prezes PwC w Polsce Adam Krasoń, cytowany w komunikacie.

Obecnie PwC w Polsce zatrudnia ponad 6 tys. osób specjalizujących się w doradztwie biznesowym, podatkowym, prawnym, technologicznym oraz w audycie. Ponad tysiąc z nich to eksperci technologiczni.

"Realizując założenia strategii 'The New Equation' w ciągu kolejnych 5 lat polskie spółki PwC zamierzają stworzyć 5 tys. nowych miejsc pracy, a także zainwestować co najmniej 100 mln USD m.in. w podnoszenie jakości wszystkich usług, nowe usługi chmurowe, technologiczne, usługi typu managed service, ale także w automatyzację procesów audytowych i usług podatkowych, jak również wzmocnienie cyfrowych umiejętności pracowników" - czytamy dalej.

"Chcemy co roku tworzyć 1 000 miejsc pracy w spółkach PwC w Polsce. Wiemy, że rozwiązywanie problemów przyszłości wymaga zespołów specjalistów, którzy mają głęboką wiedzę w swoich dziedzinach i łączą swoje kompetencje z zakresu audytu, ESG, prawa, podatków i strategii biznesowych z nową siłą napędową jaką jest technologia" - dodał Krasoń.

PwC podkreśla, że stawia na rozwiązania platformowe, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby klientów i budują długoterminową wartość.

"Przykładem może być działający od kilku lat w Polsce zespół Deals Platform, który skupia 150 specjalistów doradzających klientom na każdym etapie cyklu życia transakcji, od momentu wygenerowania pomysłu na transakcję, identyfikacji celu do przejęcia i opracowania strategii, przez etap realizacji transakcji, aż po zakończenie procesu integracji i zbudowanie wartości w okresie postransakcyjnym. W podobny, całościowy sposób działa zespół ekspertów dedykowany klientom z sektora prywatnego oraz zespół ds. ESG, opracowując i wdrażając dla klientów strategie dotyczące zrównoważonego rozwoju" - napisano w materiale.

W realizacji strategii "The New Equation", gdzie ważną rolę odgrywają nowe technologie, kluczową rolę odgrywają także partnerstwa technologiczne, podkreśliło PwC Polska. Firma od lat blisko współpracuje m.in. z Microsoft, Google, Salesforce czy SAP.

"PwC Polska zamierza kontynuować inwestycje w rozwiązania chmurowe dla wszystkich sektorów gospodarki. Trwają także prace związane z rozbudową centrów kompetencyjnych pracujących w modelu managed service o obszary dotyczące m.in. obsługi prawnej, forensic czy ESG, wykorzystujące doświadczenie zespołu ekspertów PwC Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie (obecnie ponad 1000 pracowników)" - wymieniono.

PwC działa w 155 krajach i zatrudnia ponad 284 tysięcy osób. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób.

