Od 14 lipca do 23 sierpnia br. w Europie będzie ćwiczyć amerykańska jednostka pancerna przerzucona do Europy. Jak podało MON, kierowany przez Departament Obrony USA strategiczny przerzut ma sprawdzić zdolność armii USA do szybkiego reagowania i rozmieszczania swoich sił w dowolnym miejscu na świecie. Przerzut amerykańskiego batalionu ma sprawdzić gotowość do przerzutu wojsk przez Atlantyk w ramach sojuszniczej pomocy krajom europejskim.

"Ćwiczenie wojsk USA na polskim poligonie w Drawsku Pomorskim to kolejna okazja do pogłębienia współpracy na szczeblu taktycznym pomiędzy żołnierzami Stanów Zjednoczonych i Polski" – zaznaczył resort.

Ze strony amerykańskiej w ćwiczeniu udział weźmie ok. 500 żołnierzy z 2. batalionu, 12. pułku kawalerii 1. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej wchodzącej w skład 1. Dywizji Kawalerii, stacjonującej w Fort Hood w Teksasie. Ze strony polskiej ćwiczyć będą żołnierze z 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

Wysunięte Dowództwo Dywizyjne Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych z Poznania będzie pełnić rolę dowództwa ćwiczebnego, a całość będzie nadzorowana przez Dowództwo Szkolenia Wojsk Lądowych USA w Europie (7th Army Training Command) z niemieckiego Grafenwoehr.

MON podkreśliło, że w związku z sytuacją epidemiczną, zostaną zachowane "wszelkie niezbędne środki ostrożności" zapewniające ochronę przed koronawirusem uczestniczącym żołnierzom i lokalnej społeczności.

Emergency Deployment Readiness Exercise było pierwotnie planowane jako ćwiczenie połączone z głównym ćwiczeniem Defender-Europe 20 – największym, od 25 lat przerzutem wojsk z USA do Europy, którego złożeniem było budowanie strategicznej gotowości poprzez rozlokowanie w Europie sił o wiarygodnej sile bojowej w ramach wsparcia NATO i narodowej strategii bezpieczeństwa USA.

Z powodu pandemii ćwiczenie Defnder-Europe 20 i ćwiczenia z nim powiązane zostały zmodyfikowane pod względem wielkości, skali i czasu, niektóre ćwiczenia zostały odwołane. Od 5 do 19 czerwca br. na poligonie drawskim polskie i amerykańskie wojska przeprowadziły – planowane początkowo na maj - połączone ćwiczenie Allied Spirit z udziałem około 4 tys. żołnierzy z USA i 2 tys. z Polski.

Ćwiczenie Emergency Deployment Readiness odbędzie się w trzech etapach, w których żołnierze USA zostaną przerzuceni przez Atlantyk, pobiorą ciężki sprzęt z magazynów i przetransportują go na polski poligon, po czym wezmą udział w połączonym szkoleniu ogniowym w Drawsku Pomorskim.

Sprzęt – ok. 55 czołgów Abrams i wozów bojowych Bradley – został pobrany w lutym z magazynów armii USA w Niemczech i Belgii w ramach Defender-Europe 20, i przewieziony na teren poligonu Bergen-Hohne. Stamtąd zostanie przewieziony na poligon w Drawsku Pomorskim.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ itm/