Powodem tej decyzji jest rosnący ponownie wskaźnik reprodukcji wirusa - R, który waha się teraz między 1,2 a 1,8. Wskaźnik powyżej 1 oznacza, że epidemia przyspiesza. Szczególne zaniepokojenie budzi rosnąca liczba zakażeń wśród młodych ludzi, co nastąpiło po otwarciu przed prawie trzema tygodniami tych pubów, które serwują jedzenie, oraz restauracji. W pierwszy weekend po wznowieniu działalności ulice Dublina były pełne ludzi.

"Ten wirus nie zmienił się, nadal jest bezlitosny w swym okrucieństwie. Obawy dotyczące wzrostu liczby przypadków w ostatnich tygodniach są bardzo realne, wskaźnik reprodukcji R wzrósł w kraju powyżej 1. Sytuacja międzynarodowa jest coraz bardziej niepokojąca" - mówił po wieczornym posiedzeniu rządu premier Micheal Martin. Poinformował, że w tej sytuacji rząd zgodził się, iż plan przejścia do czwartego etapu luzowania restrykcji nie może być wdrożony.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami we wszystkich sklepach, lokalach handlowych i centrach handlowych obowiązkowe będzie zasłanianie twarzy. Dotyczyć to będzie też pracowników, chyba że jest przegroda lub odległość 2 metrów między nimi a klientami. Puby, w których nie jest podawane jedzenie, bary, bary hotelowe, kluby nocne i kasyna pozostaną zamknięte do 10 sierpnia. Puby, które serwują posiłki, i restauracje mogą pozostać otwarte. Ponadto wizyty w domach powinny być ograniczone do maksymalnie 10 osób z nie więcej niż czterech różnych gospodarstw domowych, a obecnie obowiązujące restrykcje dotyczące zgromadzeń - maksymalnie 50 osób w pomieszczeniach zamkniętych i do 200 osób na otwartej przestrzeni - pozostaną w mocy do 10 sierpnia. W dalszym ciągu odradza się wszelkie podróże zagraniczne, o ile nie są niezbędne.

W czwartej fazie limity dotyczące zgromadzeń miały zostać podniesione do 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i 500 na zewnątrz, co pozwoliłoby na wznowienie działania przez kina, teatry, galerie czy muzea, a także na wznowienie niektórych rozgrywek sportowych z udziałem publiczności.

Jak poinformowano w środę, w ciągu minionej doby na Covid-19 zmarły dwie osoby, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1748. Wykryto też 14 nowych zakażeń, co oznacza, że od początku epidemii potwierdzono ich 25 683.