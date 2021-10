Greckie ministerstwo do spraw migracji poinformowało, że 375 pasażerów statku przeniesiono do specjalnego ośrodka dla migrantów. Jednej kobiecie udzielana jest pomoc medyczna na wyspie Karpatos, a sześć osób zatrzymano w celu przesłuchania.

Wszyscy pasażerowie zostaną poddani kwarantannie - poinformowało ministerstwo, dodając, że ich pobyt na wyspie będzie tymczasowy.

Funkcjonariusze straży przybrzeżnej powiedzieli, że pasażerami statku są głównie mężczyźni pochodzący z Afganistanu.

Ateny zwróciły się do Ankary z oficjalnym wnioskiem o odebranie statku, który według straży przybrzeżnej wypłynął z Turcji i zmierzał do Włoch. "Powiadomiliśmy UE, że Turcja odmawia przyjęcia statku z powrotem. (...) Nadszedł czas, aby UE zareagowała (...) oraz zapewniła przestrzeganie porozumienia UE/Turcja” – przekazał na swoim koncie na Twitterze minister do spraw migracji Notis Mitarakis.

UE i Turcja podpisały w 2016 r. porozumienie, które przewidywało m.in. pomoc finansową dla Turcji za zatrzymywanie migrantów i nieprzepuszczanie ich dalej na Zachód. (PAP)

kib/