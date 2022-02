"Minister Zbigniew Rau rozmawiał dzisiaj z minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss. Ministrowie omówili koordynację działań po rosyjskim ataku na Ukrainę oraz kwestie dotyczące wzmocnienia obecności NATO w regionie" - poinformował MSZ na Twitterze.

Na początku lutego ogłoszono decyzję o wysłaniu do Polski 350 dodatkowych żołnierzy brytyjskich z 45. Komanda Royal Marines, którego baza znajduje się z Arbroath w Szkocji. Oznacza to stacjonowanie w Polsce ponad 600 brytyjskich wojskowych. Brytyjscy żołnierze współtworzą wielonarodową batalionową grupę sił wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP) NATO.

Brytyjski premier Boris Johnson w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę ogłosił w czwartek pakiet sankcji gospodarczych. Są to m.in.: przyszłe zamrożenie aktywów wszystkich głównych banków rosyjskich w Wielkiej Brytanii, w tym natychmiastowe zamrożenie aktywów VTB, którego aktywa wynoszą 154 mld funtów; złożenie we wtorek projektu ustawy, która zablokuje wszystkim rosyjskim firmom możliwość pozyskiwania środków finansowych na rynkach brytyjskich; nałożenie sankcji na osoby, podmioty i ich filie, w tym na Rostec, największą rosyjską firmę zbrojeniową.

W pakiecie sankcji znajduje się też: wprowadzenie natychmiastowego zakazu lądowania w Wielkiej Brytanii dla samolotów linii Aerofłot; natychmiastowe zawieszenie licencji na eksport do Rosji produktów podwójnego zastosowania, obejmujące produkty, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych; przyjęcie w ciągu kilku dni przepisów zakazujących eksportu do Rosji szerokiej gamy zaawansowanych technologii; wprowadzenie przepisów ograniczających wysokość depozytów, jakie obywatele rosyjscy będą mogli posiadać na brytyjskich kontach bankowych; współpracę z sojusznikami z G7 i NATO w celu odcięcia Rosji od dostępu do systemu płatności SWIFT; rozszerzenie pełnego zakresu tych środków na Białoruś; przedstawienie przed przerwą wielkanocną projektu ustawy o przestępczości gospodarczej, która pozwoli podjąć działania przeciwko Rosjanom gromadzącym fundusze w Wielkiej Brytanii. (PAP)

