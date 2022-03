„Musimy bardzo dokładnie przemyśleć faktyczne działania. I na pewno nie obejmują one samolotów bojowych” – podkreślił kanclerz, dodając że „rozwiązanie militarne nie ma sensu”.

Polskie MSZ poinformowało we wtorek wieczorem, że rząd RP jest gotowy do przekazania wszystkich samolotów bojowych MiG-29 do bazy amerykańskich sił powietrznych w Ramstein (Nadrenia-Palatynat). Jednak sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił, że polska propozycja dotycząca myśliwców pokazuje stopień skomplikowania tego problemu.

Polska propozycja przewidywała, że USA mogłyby dostarczać myśliwce na Ukrainę, której piloci szkolą się na tego typu samolotach. Jednak, jak skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby, perspektywa samolotów wlatujących w ukraińską przestrzeń powietrzną z bazy USA-NATO budziłaby poważne obawy dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.