Blinken dodał, że rozmowy w tej sprawie są kontynuowane.

"Decyzja o tym, czy przekazać jakikolwiek sprzęt dla naszych przyjaciół w Ukrainie jest ostatecznie decyzją, którą każdy rząd musi sam podjąć" - powiedział Blinken podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefową brytyjskiego MSZ Liz Truss. Jak dodał, USA prowadzą dalsze dyskusje na ten temat.

"Myślę, że polska propozycja pokazuje, że istnieją pewne komplikacje, które ta sprawa ze sobą niesie i że musimy zapewnić, że robimy to we właściwy sposób" - dodał.

Blinken: Rosyjska propozycja korytarzy humanitarnych do Rosji jest absurdalna

Rosyjskie propozycje utworzenia korytarzy humanitarnych, prowadzących z Ukrainy do Rosji, jest absurdalna - oświadczył w środę szef dyplomacji USA Antony Blinken po spotkaniu ze swoją brytyjską odpowiedniczką Liz Truss. Dodał, że tylko jedna strona blokuje ewakuację cywilów z ukraińskich miast.

"Rosyjskie propozycje, by stworzyć korytarze humanitarne, prowadzące do Rosji i Białorusi, są absurdalne. To oburzające, sugerować Ukraińcom, by szukali schronienia u tych samych władz, które zademonstrowały taką pogardę dla ich życia" - powiedział Blinken, dodając że tylko jedna strona konfliktu jest winna katastrofalnych warunków humanitarnych w okrążanych przez Rosjan miastach.