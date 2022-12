Reklama

Policja i przedstawiciele władz lokalnych oświadczyli, że zatrzymani zostaną deportowani do Afganistanu po odbyciu kary lub po wypełnieniu przez ich adwokatów dokumentów niezbędnych do ich zwolnienia. Pakistańskie władze twierdzą, że większość zatrzymanych chce wrócić do domu.

Reklama

Liczne i najwyraźniej skoordynowane obławy

Chociaż Pakistan rutynowo dokonuje takich zatrzymań, to od października rozpoczęto liczne i najwyraźniej skoordynowane obławy w Karaczi i innych miejscach na osoby bez ważnych dokumentów - zauważyła agencja AP.

Zatrzymania wywołały krytykę w Afganistanie po tym jak zdjęcia uwięzionych afgańskich dzieci zaczęły krążyć w internecie. Według danych pakistańskiej komisji praw człowieka w więzieniu w Karaczi znajduje się obecnie co najmniej 139 kobiet i 165 dzieci.

W czasie sowieckiej okupacji Afganistanu w latach 1979-1989 miliony Afgańczyków uciekło do sąsiedniego Pakistanu, tworząc jedną z największych na świecie społeczności uchodźczych. Od tamtej pory Pakistan gości Afgańczyków, jednak wzywa ich do rejestracji swojego pobytu w celu uniknięcia deportacji.

Według niedawno przeprowadzonego badania ONZ 1,3 mln zarejestrowanych afgańskich uchodźców przebywa obecnie w Pakistanie.

"Po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów (w sierpniu 2021 roku) doszło do dramatycznego wzrostu liczby Afgańczyków pragnących przyjechać do Pakistanu z wielu powodów, od ucieczki przed prześladowaniami, po poszukiwanie pomocy medycznej i możliwości zarobkowych" - stwierdzono w niedawno opublikowanym raporcie pakistańskiej komisji praw człowieka.