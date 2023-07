Reklama

Od powrotu do władzy w sierpniu 2021 r. talibowie ograniczyli dostęp kobiet do pracy i nauki oraz zakazali im wstępu do wielu miejsc publicznych, takich jak parki, ogrody czy hale sportowe. Kobiety nie mogą także podróżować bez towarzystwa krewnego płci męskiej, a wychodząc z domu muszą zakrywać ciało, włosy i twarz.

AFP skontaktowała się z rządem talibów, by dowiedzieć się, jaka była przyczyna tej decyzji, jednak talibowie stwierdzili, że zostanie to wyjaśnione dopiero, gdy wszystkie salony kosmetyczne zostaną zamknięte.



Powrót do lat 1996-2001

Zamykanie salonów kosmetycznych stanowiło część działań talibów, gdy byli oni u władzy w Afganistanie w latach 1996-2001. W pierwszych latach po dowodzonej przez USA inwazji na ten kraj, salony kosmetyczne zaczęły być na powrót otwierane. Dały zatrudnienie wielu Afgankom oraz możliwość prowadzenia przez nie własnych biznesów.

Jedna z afgańskich kobiet, z którymi udało się porozmawiać serwisowi BBC stwierdziła, że talibowie "łamią prawa kobiet. Poprzez tę decyzję zabierają teraz kobietom możliwość obsługi innych kobiet". Brytyjski serwis dowiedział się także od jednej z Afganek, że zamykane są również salony fryzjerskie.

Po powrocie do władzy talibów w 2021 r. salony kosmetyczne dalej funkcjonowały, jednak ich okna były zakrywane, a twarze kobiet ze zdjęć, którymi reklamowano te miejsca, były zamazywane.