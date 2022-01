Ubiegły rok przyniósł kolejny wzrost liczby zgonów. Tylko do 12 grudnia 2021 r., według GUS, zmarło ponad 475 tys. osób. To o 37 tys. więcej niż w tym samym czasie 2020 r. W całym ubiegłym roku natomiast, według Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, bilans zgonów przekroczył pół miliona, czyli był o 42 tys. większy niż w, i tak już rekordowym, 2020 r. To sprawia, że czas pochówku wydłużył się dwukrotnie.