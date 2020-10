USA poinformowały we wtorek o „zasadniczym porozumieniu" z Rosją w sprawie przedłużenia traktatu New Start, który wygaśnie w lutym przyszłego roku. "Co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu naszych dwóch rządów" - oświadczył przedstawiciel Departamentu Stanu.

"Poinformowaliśmy Rosję, że jesteśmy gotowi do przedłużenia traktatu New Start na pewien okres, pod warunkiem, że w zamian ona zgodzi się na ograniczenie lub zamrożenie swojego arsenału nuklearnego. Jesteśmy gotowi zrobić to samo" - powiedział wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea. „Uważamy, że co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu naszych dwóch rządów. Moskwa musi wykazać wolę polityczną i działać podobnie jak my" - podkreślił. Układ New START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych) został podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Układ wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada on znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Układ wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia. W ubiegłym roku USA oficjalnie wystąpiły z traktatu INF. Wycofanie się z tego porozumienia, podpisanego jeszcze w latach istnienia ZSRR, USA uzasadniały tym, że Rosja nie stosuje się do jego zapisów i rozmieszcza pociski manewrujące 9M729. Układ przestał obowiązywać w sierpniu ubiegłego roku. Układ INF podpisali w 1987 roku przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow w Waszyngtonie. Przewidywał on likwidację arsenałów rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, a także zabraniał ich produkowania, przechowywania i stosowania. Układem objęte były pociski o zasięgu od 500 do 5500 km.