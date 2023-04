Reklama

Stany Zjednoczone wyślą 10 eksperymentalnych mobilnych systemów rakietowych kierowanych laserem c-UAS. Broń ma zostać wysłana przez państwowy koncern SAIC - poinformował portal Defense One. Mają one pomóc Ukraińcom w zestrzeliwaniu irańskich dronów Shahed-136, których Rosja używa do atakowania ukraińskiej infrastruktury.

30 tys. zamiast 500 tys.

Ukraina zestrzeliła już wiele takich dronów produkcji irańskiej. Koszt takiego drona to około 20 tys. USD, jednak Ukraińcy by go zestrzelić, często muszą używać rakiet o wartości 500 tys. każda. Rakiety kierowane laserem, które ma otrzymać ukraińskie wojsko, kosztują 30 tys. - doniósł portal i dodał, że w testach osiągnęły one stuprocentową skuteczność trafień.

W ramach ogłoszonego przez władze USA pakietu pomocowego o wartości 2,5 mld USD znajdzie się również amunicja do systemów antyrakietowych NASAMS, ciężarówki do walki z dronami ze stanowiskami dla dział kalibru 30 mm, radary oraz amunicja przeciwlotnicza kalibru 30 mm i 23 mm.

"Chcemy pomóc Ukrainie osiągnąć postęp (na froncie) i utrzymać to, co zdobędzie w ramach spodziewanej kontrofensywy" - powiedział wysokiej rangi amerykański urzędnik.