W opublikowanym oświadczeniu Fischer przyznał, że "British Museumnie zareagowało tak kompleksowo, jak powinno, w odpowiedzi na ostrzeżenia z 2021 roku i na problem, który teraz w pełni się ujawnił", zatem "odpowiedzialność za to fiasko musi ostatecznie spoczywać na dyrektorze".

Kustosz złodziejem

W zeszłym tygodniu londyńskie British Museum, należące do najważniejszych i najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie, poinformowało, że jeden z jego pracowników został zwolniony, gdy okazało się, że pewna liczba przedmiotów z muzealnej kolekcji zaginęła, została skradziona lub uszkodzona. Następnego dnia dzienniki "Daily Telegraph" i "Times" ujawniły, że osobą, która kradła eksponaty, jest wieloletni kurator muzeum i znany ekspert od sztuki starożytnej Grecji Peter John Higgs.

Zaginiona biżuteria

British Museum jak do tej pory nie sprecyzowało liczby skradzionych przedmiotów ani nie opublikowało ich zdjęć i opisów. Według zeszłotygodniowego komunikatu zaginione przedmioty obejmują "złotą biżuterię oraz klejnoty z kamieni półszlachetnych i szkła, datowane od XV wieku p.n.e. do XIX wieku naszej ery", a większość z nich, to "małe przedmioty przechowywane w magazynie należącym do jednej z kolekcji muzeum". Dodano, że były one wykorzystywane głównie do prac akademickich i badawczych, a żaden z nich nie był ostatnio prezentowany publicznie.

We wtorek "Daily Telegraph" podał, powołując się na swoje źródła, że liczba brakujących przedmiotów "znacznie przekracza 1000 i jest raczej bliższa 2000", a ich wartość to wiele milionów funtów, choć dokładnie może to nie zostać nigdy ustalone ze względu na luki w muzealnej dokumentacji.

Zignorowane ostrzeżenie

Na dodatek okazało się, że jeden z handlarzy antykami już w lutym 2021 roku ostrzegał kierownictwo muzeum, w tym w szczególności wicedyrektora Jonathana Williamsa, że na rynku pojawiły się przedmioty, które mogą pochodzić z kradzieży w British Museum.

eBay jak paser

Higgs miał wynosić eksponaty od co najmniej 2016 roku, bo wtedy po raz pierwszy zaczęły się one pojawiać na platformie aukcyjnej eBay. Wiele z nich sprzedawał znacznie poniżej ich wartości.

Niemiec Hartwig Fischer pełnił funkcję dyrektora British Museum od kwietnia 2016 roku. Był pierwszym nie-Brytyjczykiem na tym stanowisku od 1866 roku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński