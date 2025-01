USA lepsze niż Chiny

Po raz pierwszy od 2016 roku Niemcy wymieniły więcej towarów z USA niż z Chinami, podała niemiecka agencja prasowa DPA, która dotarła do nieopublikowanej jeszcze analizy rządowej agencji GTAI. Jak pokazują wstępne dane, niemiecki eksport i import z USA wzrósł w 2024 roku do około 255 mld euro. To o 8 mld euro więcej niż w handlu z Chinami, drugim najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Kolejne pozycje zajęły: Holandia, Francja i Polska.

Wojna handlowa tuż za rogiem

Objęcie urzędu przez Donalda Trumpa może rozpocząć realną wojnę handlową między USA i Chinami. W sporze o cła Niemcy mogą się znaleźć w bardzo niewygodnej pozycji, uwięzione między swoimi dwoma najważniejszymi partnerami gospodarczymi. „Na razie nie wiadomo, w jakim stopniu USA pod rządami Trumpa wezmą na celownik swojej polityki handlowej UE i tym samym Niemcy” – głosi analiza GTAI. Istnieje również groźba nasilenia się amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego i związanej z tym presji na Niemcy, aby przyłączyły się do USA.

Zastój na chińskim rynku

Głównym powodem osłabienia wymiany handlowej z Chinami miały być utrzymujące się problemy chińskiej gospodarki, podczas gdy w USA firmy korzystają z programów inwestycyjnych i silnej gospodarki. Niemiecki handel zagraniczny spadł w 2024 roku o około 2 proc. Szczególnie mocno ucierpiał eksport samochodów, części samochodowych i innych pojazdów do Chin.

Chińska konkurencja zdeklasowała niemiecki przemysł motoryzacyjny

Chiny są największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie, który w dużym stopniu jest już samowystarczalny. Czyli w pierwszym rzędzie nabywców znajdują tam auta wyprodukowane w krajowych fabryka. To powoduje, że niemieckim producentom aut, jeszcze do niedawna hegemon na światowym rynku, coraz trudniej jest dotrzymać kroku chińskiej konkurencji, można przeczytać w analizie. Pozytywnie z kolei rozwinął się eksport żywności i elektrotechniki.

Alternatywy dla niemieckich firm

Niemieckie firmy coraz częściej szukają alternatywnych rynków zbytu i zamiast Chin wybierają inne kraje regionu, jak choćby Wietnam. Handel tego kraju z Niemcami wzrósł w 2024 roku o ponad 11 proc. Również Polska mogła utwierdzić swoją pozycję jako ważny dla Niemiec rynek, a handel z Wielką Brytanią odnotował niewielkie ożywienie po brexicie.