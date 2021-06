"Moja odpowiedzialność polega na tym, by dać rekomendacje tym osobom, które będą pretendować do urzędu prezydenta. Tak dzieje się we wszystkich krajach świata" - powiedział Putin.

Dodał następnie: "oczywiście, nadejdzie czas i - mam nadzieję - będę mógł powiedzieć, że taki czy inny człowiek, moim zdaniem, jest godzien tego, by stanąć na czele takiego wspaniałego kraju, jak nasza ojczyzna - Rosja".

Na środowej telekonferencji Putin zaznaczył, że "nie ma ludzi niezastąpionych".

Przekonywał także, że pierwszy prezydent Rosji Borys Jelcyn "nie przekazywał mu władzy" przed dwudziestu laty, a że został p.o. prezydenta zgodnie z prawem, jako ówczesny premier Rosji.