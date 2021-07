Ministerstwo przemysłu Rosji zwróciło się do koncernów metalurgicznych, by zmniejszyły zużycie tlenu technicznego przy produkcji stali, co powinno pozwolić na zwiększenie dostaw tlenu medycznego do szpitali - podał w piątek dziennik gospodarczy "RBK".

"W związku ze wzrostem liczby infekcji koronawirusowych i zapotrzebowaniem na tlen ministerstwo przemysłu proponuje, by tymczasowo przekierować moce wytwórcze jego producentów" - powiedziało dziennikowi źródło zaznajomione ze stanowiskiem ministerstwa. Reklama "RBK" wyjaśnia, że podczas trwającej w Rosji trzeciej fali epidemii koronawirusa znacznie więcej pacjentów wymaga terapii z użyciem tlenu i w placówkach medycznych zapotrzebowanie na tlen wzrosło kilkakrotnie. Z doniesień "RBK" wynika, że resort przemysłu poprosił koncerny metalurgiczne, jak i producentów gazów technicznych i medycznych, by przesłali informację o swym poziomie zapotrzebowania na te substancje i ich produkcji. W ministerstwie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele koncernów zgodzili się na obniżenie zużycia tlenu, jak i jego zapasów, i na przekazanie tych dodatkowych zasobów placówkom ochrony zdrowia. Podobną prośbę ministerstwo przemysłu kierowało już do koncernów jesienią 2020 roku. Wówczas rozważano możliwość przyznania licencji producentom tlenu technicznego na produkcję tlenu medycznego. "RBK", powołując się na źródło zbliżone do francuskiej firmy Air Liquide, produkującej tlen medyczny, podaje, że firma ta wraz z ministerstwem zdrowia Rosji pracuje nad procedurą, która pozwoli na produkcję tlenu medycznego na instalacjach do produkcji tlenu technicznego. Koncerny metalurgiczne produkują tlen techniczny, który używany jest przy produkcji surówki i stali. Tlen medyczny różni się od technicznego normami pewnych domieszek, sposobem produkcji, pakowania i środkami bezpieczeństwa - pisze "RBK". Niemniej, tlen produkowany przez zakłady przemysłowe może być używany w medycynie po jego odpowiednim przystosowaniu. Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)