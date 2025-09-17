Więcej pieniędzy dla emerytów. Jak zyskać nawet 400 zł? Wystarczy jeden wniosek

Polscy emeryci mogą skorzystać z wielu ulg i zniżek, które pomagają im obniżyć codzienne wydatki. Szczególnie korzystna dla osób o niskich dochodach jest ulga podatkowa. Seniorzy, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z płacenia zaliczki na podatek dochodowy od emerytury. Dzięki temu ich świadczenie może być wyższe nawet o 400 zł miesięcznie. Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek (formularz EPD-21) do ZUS-u. Można to zrobić osobiście w placówce, pocztą lub online przez platformę PUE ZUS.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga przysługuje osobom, które pobierają świadczenia w przedziale od 1878,91 zł do 2186,85 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że do rocznego dochodu wlicza się również 13. i 14. emerytura, co może sprawić, że osoby otrzymujące na co dzień nawet 2,2 tys. zł świadczenia przekroczą próg 30 tys. zł i nie będą uprawnione do ulgi. Warto śledzić ewentualne zmiany w przepisach, ponieważ obecnie trwają rozmowy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

Dla kogo wniosek EPD-21 nie jest korzystny?

Wniosek nie jest polecany dla osób, których łączne dochody roczne przekraczają 30 000 zł. Należą do nich:

Emeryci pobierający świadczenie z więcej niż jednej instytucji.

Osoby dorabiające do emerytury.

Osoby posiadające inne źródła dochodów, które podwyższają łączną kwotę powyżej limitu.

Złożenie wniosku w takim przypadku może skutkować niedopłatą podatku po rozliczeniu rocznym.

Wniosek EPD-21 - podsumowanie najważniejszych informacji

Wniosek EPD-21 to specjalny formularz, który pozwala emerytom i rencistom z niskimi dochodami zrezygnować z comiesięcznego potrącania zaliczek na podatek dochodowy przez ZUS, pod warunkiem że łączna kwota wypłaconych świadczeń w roku nie przekracza 30 000 zł brutto. Składając ten wniosek, osoby z emeryturą brutto do około 2 186 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę trzynastą i czternastą emeryturę, mogą uniknąć potrąceń podatkowych, co przekłada się na wyższą wypłatę "na rękę" nawet o około 400 zł rocznie.

Złożenie wniosku EPD-21 może być korzystne dla osób, których emerytura lub renta są stosunkowo niskie. Często w takich przypadkach zaliczka na podatek dochodowy potrącana jest od dodatkowych świadczeń, takich jak "trzynastka" czy "czternastka", co sprawia, że są one niższe. Nadpłata podatku jest następnie zwracana przez urząd skarbowy dopiero po rocznym rozliczeniu. Dzięki złożeniu wniosku EPD-21, ZUS nie będzie potrącał zaliczek na podatek, dopóki suma wszystkich świadczeń w danym roku nie przekroczy 30 000 zł. To sprawi, że wypłaty "trzynastki" i "czternastki" będą wyższe, a co więcej, prawdopodobnie nie powstanie nadpłata w urzędzie skarbowym, co eliminuje konieczność czekania na zwrot pieniędzy.

Dzięki EPD-21 nie jest konieczne czekanie na zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym, ponieważ niewpłacone zaliczki pozostają w świadczeniu miesięcznym.Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku, osobiście w placówce ZUS, listownie lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek działa od miesiąca jego złożenia, więc warto go złożyć jak najszybciej, aby maksymalizować korzyści. Jeśli dochody przekroczą limit, ZUS wznowi pobór zaliczek. Warto pamiętać, aby wypełnić go poprawnie. Raz złożony wniosek obowiązuje w kolejnych latach, aż do momentu, gdy zostanie wycofany lub zastąpiony innym wnioskiem podatkowym.

Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku EPD-21 nie jest korzystne dla wszystkich. Jeśli twoje dochody z innych źródeł, takich jak praca czy najem, w połączeniu ze świadczeniem z ZUS przekroczą roczną kwotę wolną od podatku, złożenie wniosku może skutkować koniecznością dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu PIT.