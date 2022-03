- Łańcuch dostaw śruty słonecznikowej, która jest importowana do Polski w ponad 90 proc. z Ukrainy i Rosji, został zerwany - mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej (IZP). A to powoduje, że dostęp do produktów jest ograniczony. - Większość tłoczni śrut wraz z większymi podmiotami handlującymi zbożami wycofała wszystkie oferty sprzedaży, co było pokłosiem dużych wzrostów cen na giełdach. W takiej sytuacji handel zamarł - dodaje.