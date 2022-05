"A co do tego, co dzieje się od 24 lutego na Ukrainie, to stanowisko Węgier w tej sprawie jest jednoznaczne: Rosja jest agresorem. Rosja zaatakowała Ukrainę" - podkreśliła ambasador. Przypomina, że Węgry zagłosowały za wszystkimi europejskimi pakietami sankcji. "Wielokrotnie podkreślaliśmy, że w tej sytuacji idziemy ramię w ramię z europejskimi sojusznikami" - zapewniła.

W rozmowie poruszono kwestię tego, że Węgry stały się jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie zezwala na transport broni do Ukrainy przez swoje terytorium.

"Nie zgadzamy się na transport broni przez granicę węgiersko-ukraińską. Dlaczego? Bo mamy dość krótki korytarz humanitarny - odpowiedziała dyplomatka - Gdyby w jedną stronę szli ludzie, a w drugą stronę jechała broń, oznaczałoby to ogromne niebezpieczeństwo właśnie dla tych uciekających ludzi". "Dostawami broni nie tylko ryzykowalibyśmy wciągnięcie Węgier do wojny, ale narazilibyśmy na ogromne niebezpieczeństwo mniejszość węgierską żyjącą w Ukrainie, na Zakarpaciu" - zaznaczyła.