Wzrost liczby Rosjan także łatwo było przewidzieć w warunkach realizacji polityki Kremla. Dotychczas Moskwa sformowała dwa strumienie przesiedleń: pierwszy to wymuszeni uciekinierzy z Krymu, drugi – kolonizatorzy z Rosji, którzy wbrew prawu humanitarnemu przeprowadzają się na teren okupowanego półwyspu. Okupanci we własnych statystykach wykazują niemal 300 tys. osób, które wyjechały z Krymu, i co najmniej 400 tys., którzy się tam przenieśli. Przy czym to są dane dotyczące tylko oficjalnie zarejestrowanych mieszkańców. Realne liczby według ocen różnych ukraińskich ekspertów mogą być dwu-, dwuipółkrotnie większe. Pewną rolę odgrywa też to, że inne narody słowiańskie, biorąc pod uwagę politykę Rosji, dość często wolą nazywać się Rosjanami, aby nie narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo. Dowodzi tego też ponad 10 proc. mieszkańców, którzy podczas „spisu” odmówili podania narodowości. Ci ludzie nie chcą odżegnywać się od własnej tożsamości narodowej, ale jednocześnie boją się bądź wstydzą przyznać do niej. Tego typu skutki rosyjskiej polityki nie znikną z dnia na dzień. Ukraina będzie musiała się z nimi mierzyć jeszcze długo po wyrzuceniu okupantów z Krymu.