„Jeśli nie ma publicznych obietnic obrony Krymu w rocznicę aneksji, oznacza to, że Putin po prostu nie chce odpowiedzieć” – powiedział Arestowicz w programie telewizyjnym.

Krym jest perłą w koronie Putina

Wspomniał, że podczas wizyty na półwyspie Putin nie obiecywał mieszkańcom Krymu dostaw wody, ochrony, nie głosił „siły” rosyjskiej armii, a przynajmniej odparcia ataku HIMARS-ów na most krymski.

Według Arestowicza armia rosyjska aktywnie wzmacnia swoją obronę i kopie okopy na półwyspie, co również wskazuje, że Kreml mentalnie pogodził się z ewentualną kapitulacją Krymu.

„Krym jest perłą w koronie Putina. To jest korona jego 22-letnich rządów, kwintesencja jego polityki, a teraz ta perła jest wyciągana z rąk Putina chirurgiczną pęsetą, a on nawet nie próbuj stawiać oporu” – powiedział Arestowicz.

Według jego prognozy Ukraina wraz z Zachodem doprowadzi do dojścia sił zbrojnych Ukrainy do granicy administracyjnej Krymu, a następnie rozpocznie się masowe uderzenie ognia na półwysep. Co więcej, Putin doskonale zdaje sobie sprawę z tej perspektywy – stwierdził.