"Dostrzegamy autorytarny dryf tego kraju, widzimy dryf w kierunku zastraszania i ingerencji. Ważne jest, aby rozmawiać z tym krajem, ponieważ jest to kraj duży i ponieważ jest to nasz sąsiad" - wskazał Le Drian.

Reklama

Jak podaje AFP, Francja potwierdziła w piątek konieczność prowadzenia przez Unię Europejską "rozmów na wysokim szczeblu" z Rosją, pomimo odmowy kilku państw członkowskich UE ponownego zaangażowania się w ten dialog. "Również Europa musi rozmawiać na wysokim szczeblu z Rosją", "bez naiwności" i stanowczo", jak to czynił prezydent USA Joe Biden z prezydentem Władimirem Putinem 16 czerwca w Genewie - oświadczył szef francuskiego MSZ.

Ze swej strony Blinken powiedział, że administracja Bidena pracuje nad zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu, nałożonych na obywateli UE w związku z pandemią koronawirusa, ale jest zbyt wcześnie, by wyznaczać datę takiego posunięcia. "Zależy nam na tym, by jak najszybciej przywrócić możliwość nieograniczonego i szybkiego podróżowania. Ale nie mogę podać daty, musimy kierować się nauką i wytycznymi medycznymi" - powiedział Blinken w Paryżu.

Amerykański sekretarz stanu ocenił również, że powrót do porozumienia nuklearnego Iranu ze światowymi mocarstwami z 2015 roku (JCPOA) będzie dla Stanów Zjednoczonych "bardzo trudny", jeśli trwające negocjacje będą się przeciągać. "Nadejdzie czas, kiedy rzeczywiście powrót do standardów wyznaczonych przez JCPOA będzie bardzo trudny" - wskazał Blinken. Stany Zjednoczone opuściły to porozumienie za prezydentury Donalda Trumpa.

Blinken oznajmił, że brak porozumienia między Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i Iranem w sprawie tymczasowego porozumienia dotyczącego monitorowania irańskiej działalności atomowej jest poważnym problemem, który został zakomunikowany Teheranowi. Dodał, że poważne różnice pozostają w wysiłkach na rzecz ożywienia JCPOA, ale wyraził nadzieję, że nadchodząca runda pośrednich rozmów je zniweluje.

AFP pisze, że w piątek w Paryżu Francja i Stany Zjednoczone wspólnie naciskały na Iran, by szybko wypracował stanowisko, które pozwoli uratować porozumienie nuklearne. (PAP)