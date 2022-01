1 stycznia rozpoczęła się prezydencja Polski w OBWE; potrwa do końca 2022 roku.

Rau podczas czwartkowej konferencji prasowej w Wiedniu, gdzie odbyło się posiedzenie Stałej Rady OBWE, zwracał uwagę, że przeciągający się konflikt na Ukrainie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych.

"Mam zamiar swoją pierwszą wizytę, jako przewodniczący OBWE, złożyć na Ukrainie. I z całą pewnością planuję odwiedzić też wschodnią część tego kraju, aby na miejscu zobaczyć, jaka jest sytuacja" - oświadczył szef polskiego MSZ.

Rau zaznaczył, że bardzo ważnym elementem priorytetów przewodniczącego jest sytuacja cywilów, którzy są dotknięci przez ten konflikt zbrojny. "Jest to też jedna z bardzo ważnych części tego, na czym będę się koncentrować podczas mojej wizyty na Ukrainie" - zapewnił.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 r. ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka szacuje, że w związku z konfliktem w Donbasie zginęło dotąd 13,2-13,4 tys. osób. Według władz w Kijowie w wyniku konfliktu zginęło ok. 14 tys. ludzi.

Rau: Konflikt wokół Ukrainy zdaje się rosnąć, to niepokojące

Konflikt wokół Ukrainy zdaje się rosnąć, to bardzo niepokojące dla społeczności międzynarodowej - powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Według sekretarz generalnej OBWE Helgi Schmid "to, z czym mamy do czynienia, dziś jest absolutnie nieprzewidywalne".

W Wiedniu odbyło się w czwartek posiedzenie Stałej Rady OBWE, na którym szef MSZ - pełniący obecnie funkcję przewodniczącego organizacji - Zbigniew Rau przedstawiał priorytety polskiego przewodnictwa w Organizacji. Wśród nich jest aktywne zapobieganie konfliktom, przede wszystkim w Europie.

Rau oraz sekretarz generalna OBWE wzięli również udział we wspólnej konferencji prasowej podczas której pytani byli m.in. o obecność tysięcy rosyjskich żołnierzy przy granicach Ukrainy oraz o to, jak niebezpieczna jest potencjalnie ta sytuacja.

Rau odpowiedział, że "jakiekolwiek zagrożenie stawiane krajom sąsiadującym w OBWE i jego przestrzeni jest niezmiernie niepokojące". "Jest to zagrożenie dla 57 krajów, które są powiązane tymi samymi zasadami opartymi o równość, suwerenność, integralność terytorialną w ramach międzynarodowo uznanych granic" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Podkreślił, że OBWE jest "najlepiej dopasowaną do tego międzynarodową organizacją, która jest w stanie zapobiegać takiego rodzaju konfliktom". "Jak bardzo słusznie państwo zauważyliście, konflikt ten zdaje się rosnąć, natomiast to jest rzeczywiście kwestia bardzo niepokojąca dla wielu z najważniejszych krajów, społeczności międzynarodowych" - kontynuował minister.

Podkreślił, że prowadzone są dyskusje dwustronne między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, również z NATO oraz OBWE. "Głęboko wierzę, że mało która organizacja jest w stanie zastąpić OBWE w tym zakresie. Jakkolwiek (...) szukamy szans, by ponownie uruchomić dialog między tymi dwoma stronami, natomiast dialog ten powinien doprowadzić do konsensusu, który z kolei może być osiągnięty wyłącznie w ramach postanowień prawa międzynarodowego oraz zobowiązań OBWE" - zaznaczył.

Schmid podkreśliła z kolei, że "to, z czym mamy do czynienia dziś jest absolutnie nieprzewidywalnie". "Mamy też nowe linie podziału w Europie, a zatem eskalacja jest bardzo poważną rzeczą, ale właśnie dlatego OBWE jest rzeczą tak istotną i tak unikatową" - podkreśliła.