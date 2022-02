Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock uda się w poniedziałek do Kijowa, by wznowić działania mediacyjne w obliczu kryzysu między Rosją a Ukrainą - informuje w piątek agencja dpa. W Kijowie Baerbock spotka się z prezydentem Ukrainy i szefem dyplomacji tego kraju. Pojedzie też do Donbasu.

Przed rozmowami politycznymi z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą, Baerbock będzie pod pomnikiem Hołodomoru, który upamiętnia ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie z lat 1932-1933. Po południu szefowa dyplomacji RFN odwiedzi także szpital wojskowy w Kijowie, który w dużej mierze finansowany jest przez Niemcy. W poniedziałek wieczorem Baerbock uda się do Donbasu, gdzie dzień później planuje przebywać na tzw. linii rozgraniczenia między ukraińskimi wojskami a wspieranymi przez Rosję separatystami. Minister zapozna się z sytuacją militarną i humanitarną na miejscu.