"Dzisiaj Ukraina walczy o wolność, demokrację, o wszystkie wartości Zachodu. Broni wartości Zachodu. I Ukraińcy oddają za to życie" - powiedział Mucha w Radiu Zet.

Doradca prezydenta podkreślił, że "Polska ewidentnie przejęła przywództwo, jeżeli chodzi o formułę wymuszania pewnej reakcji Zachodu, zdecydowanej postawy". "Ja się bardzo cieszę, że to, o co apelował prezydent Andrzej Duda: jedność polskiej klasy politycznej jest utrzymana. Za to bardzo dziękuję, bo mamy dziś bardzo mocny, silny głos Polski" - powiedział.

"Polski prezydent, polski premier, polski rząd kreują pewne sytuacje i jestem przekonany, że uda nam się zbudować jedność europejską" - dodał Mucha.

"Ukraińcy zasługują na członkostwo w Unii Europejskiej - bo to jest walka też o Unię Europejską i za wartości, które są w artykule 2. Traktatu o UE. Stąd wyraźna deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy: powinniśmy otworzyć negocjacje, powinniśmy uznać Ukrainę za kandydata, bo społeczeństwo ukraińskie w wolnych, demokratycznych wyborach opowiedziało się za Zachodem. A agresja Putina jest konsekwencją chęci wyjścia narodu ukraińskiego z rosyjskiej sfery wpływów" - podkreślił Mucha.

Art.2 Traktatu o UE mówi, że "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości". "Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn" - głosi ten artykuł.

Prezydent oświadczył w sobotę, że "Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej". "Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym" - napisał prezydent na Twitterze. Dodał, że Ukraina "ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę". "To się Ukrainie należy" - oświadczył Andrzej Duda.