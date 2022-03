"Wzywam wspólnotę międzynarodową, reprezentowaną przez MAEA i Unię Europejską, by sprawiły, że misje pokojowe złożone z przedstawicieli UE, MAEA i państwowego inspektoratu nuklearnego Ukrainy przybyły do wszystkich pięciu elektrowni nuklearnych na Ukrainie. To kwestia bezpieczeństwa światowego!" - powiedział Szmyhal w nagraniu wideo, które cytuje Ukrinform.

W piątek po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że omawiał zabezpieczenie ukraińskich elektrowni atomowych podczas piątkowych rozmów z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. (PAP)