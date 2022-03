"Drodzy rosyjscy dyplomaci, jesteście profesjonalistami, nie tanimi propagandystami. Kiedy pracowałem w ministerstwie spraw zagranicznych, byłem dumny z moich kolegów. Teraz po prostu nie można popierać tej krwawej, bratobójczej wojny na Ukrainie" - napisał Kozyriew na Twitterze.

Reklama

Od 1990 do 1996 roku Kozyriew był ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Podał się do dymisji, ponieważ nie mógł łączyć tej funkcji ze sprawowaniem mandatu deputowanego do Dumy Państwowej.

Przed ustąpieniem był przez dłuższy czas atakowany przez ugrupowania komunistyczne i nacjonalistyczne, które zarzucały mu prowadzenie zbyt prozachodniej polityki. W połowie 1995 roku do grona jego krytyków przyłączył się ówczesny prezydent Rosji Borys Jelcyn. Od tego momentu oczekiwano jego dymisji.