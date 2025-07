Jaki jest wiek emerytalny w Polsce w 2025 roku?

Od 1 października 2017 roku:

Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat

mogą przejść na emeryturę Mężczyźni – w wieku 65 lat

To jedne z najniższych progów w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, średni wiek emerytalny w krajach UE to ok. 65 lat dla obu płci, a wiele państw planuje dalsze podwyżki.

Nowy wiek emerytalny w Polsce 2025 – kto już będzie mógł pracować dłużej?

W 2025 roku rząd wprowadza zmiany dla komorników sądowych:

Maksymalny wiek wykonywania zawodu podniesiono z 65 do 70 lat ,

, Decyzja ma przeciwdziałać dyskryminacji wiekowej i rozwiązać problem braku doświadczonych kadr.

Zmiana nie jest obowiązkowa – komornik może nadal przejść na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że komornik był odwoływany z urzędu przez ministra sprawiedliwości po ukończeniu 65 lat. Nowelizacja likwiduje ten obowiązek, dając komornikom prawo do dalszej pracy przez kolejne pięć lat, czyli do 70 lat.

Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, przeciw było 174, a 19 wstrzymało się od głosu.

Czy wiek emerytalny zostanie podniesiony dla wszystkich Polaków?

Na razie rząd nie ogłosił oficjalnych planów dotyczących podniesienia wieku emerytalnego dla ogółu obywateli. Ale temat wyraźnie powraca. Eksperci wskazują na konieczność zmian ze względu na demografię. Twierdzą, że presja ekonomiczna (koszty ZUS, brak pracowników) będzie rosnąć, natomiast wypowiedzi polityków sugerują, że reforma może być tylko kwestią czasu

Nowy wiek emerytalny w Polsce - co na to prezydent Karol Nawrocki?

Nowy prezydent stanowczo deklaruje: „Nigdy nie podpiszę ustawy podnoszącej wiek emerytalny.” Stanowczo opowiada się przeciwko zrównaniu wieku kobiet i mężczyzn. Zamiast reformy – proponuje hojne waloryzacje emerytur i minimum 150 zł podwyżki miesięcznie. Brakuje jednak informacji, jak sfinansować te obietnice – koszt szacowany jest na 85 miliardów zł rocznie

ZUS szykuje premie i bonusy za dłuższą pracę – nawet 21,5% wyższa emerytura

Tymczasem ZUS nie czeka na decyzje rządu i już pracuje nad systemem zachęt finansowych:

Premia do 20 000 zł rocznie za każdy dodatkowy rok pracy,

za każdy dodatkowy rok pracy, Możliwość zachowania 13. i 14. emerytury przy odroczeniu przejścia na świadczenie,

przy odroczeniu przejścia na świadczenie, Planowane zmiany mają wejść w życie od 2026 roku.

Dlaczego to się opłaca? Dane pokazują, że:

Odroczenie emerytury o 1 rok daje 21,5% wyższe świadczenie,

Dorabianie do emerytury w tym samym czasie zwiększa ją tylko o 3%,

Waloryzacja kapitału i korzystniejsze tablice trwania życia zwiększają wysokość przyszłej emerytury o setki złotych miesięcznie.

Problem? Większość Polaków i tak przechodzi na emeryturę od razu

Aż 70,3% Polaków przechodzi na emeryturę dokładnie w dniu uzyskania uprawnień

Kolejne 20% robi to w ciągu pierwszego roku

Brakuje świadomości, że taka decyzja zamraża wysokość emerytury na bardzo niskim poziomie, często do końca życia.

Więcej informacji na temat rewolucyjnych zmian jakie planuje ZUS w artykule poniżej:

Czy będziemy pracować do 70. roku życia? To może być konieczne!

W wywiadzie dla Radia ZET prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk wyraźnie zaznaczył: „Wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn na razie nie będzie zmieniony”. Podkreślił też, że „każdy może sam rozstrzygnąć, jak długo chce pracować”.

W opinii prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak z SGH, zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to nie tylko sprawiedliwe rozwiązanie, ale też ekonomiczna konieczność. Obecne różnice przekładają się na niższe emerytury dla kobiet. Według ekspertów Polska będzie zmuszona w nadchodzących latach dopasować się do europejskich standardów, ale odpowiedź na pytanie, kiedy to nastąpi, pozostaje na razie tajemnicą rządzących.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i wydłużającej się średniej długości życia, wielu ekspertów uważa, że podniesienie wieku emerytalnego jest nieuniknione. Prof. Marek Góra, współtwórca obecnego systemu emerytalnego w Polsce, wskazuje, że młodsze pokolenia mogą być zmuszone do pracy nawet do 70. czy 75. roku życia, aby zapewnić sobie godne świadczenia na starość. Dodatkowo, prognozy demograficzne przewidują, że do 2060 roku liczba ludności Polski spadnie o 6,7 mln, a połowa mieszkańców będzie miała ponad 50 lat, co dodatkowo obciąży system emerytalny.

Jaki jest wiek emerytalny kobiet w Europie w 2025 roku? Tabela