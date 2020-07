Macron oświadczył, że chciałby, by noszenie maseczek było od 1 sierpnia obowiązkowe we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych. Argumentował, że już teraz nakazane jest używanie maseczek w środkach transportu publicznego i "działa to bardzo dobrze".

Prezydent Francji przekazał swoim rodakom, że kraj wyszedł z pierwszego szczytu epidemii i wrócił "do prawie normalnego życia", ale - jak zaznaczył - istnieją oznaki, że Covid-19 zaczyna powracać. Macron podkreślił jednak, że kraj "będzie gotowy" na przyjście ewentualnej drugiej fali zachorowań.

Francja będzie jednym z pierwszych krajów, które otrzymają szczepionkę przeciw Covid-19 przygotowywaną przez koncern Sanofi - zapowiedział prezydent.

Macron ogłosił, że program pobudzenia francuskiej gospodarki zostanie powiększony o "co najmniej 100 mld euro", oprócz już zapowiedzianych i częściowo rozdysponowanych 460 mld euro.

Środki te mają zostać wydane na ożywienie w wymiarze przemysłowym, ekologicznym, lokalnym, kulturalnym i edukacyjnym, co pomoże w ciągu dziesięciu lat "zbudować inny kraj". Ten plan jest jednym z kluczowych celów nowego francuskiego rządu premiera Jeana Castex, powołanego, by walczyć ze skutkami epidemii - przypomina agencja AFP.

Jednym z działań podejmowanych w ramach tego programu ma być całościowa przebudowa systemu towarowych połączeń kolejowych, lokalnych linii kolejowych oraz połączeń nocnych, która ma zaoszczędzić pieniądze oraz ograniczyć emisję CO2. Innym - duży plan renowacji energetycznej szkół i zakładów opieki społecznej.

Francuski przywódca zadeklarował także pomoc w zdobyciu pracy przez młodych ludzi. Rząd ma m.in. znieść część obciążeń, by zachęcić do zatrudniania pracowników o niskich kwalifikacjach. Utworzonych ma być też 100 tys. dodatkowych miejsc w służbie obywatelskiej - przeznaczonym dla młodzieży i finansowanym przez państwo programie, w ramach którego młodzi ludzie pracują na rzecz lokalnych społeczności.

Macron poinformował również, że prace nad reformą emerytalną - którą będzie trzeba wprowadzić w ciągu najbliższych lat - będą kontynuowane, ale wymagają zmian, ponieważ planowano ją jeszcze przed kryzysem wywołanym pandemią.

Prezydent opowiedział się także za "jak najszybszym" wpisaniem do konstytucji "celu walki z globalnym ociepleniem klimatu, a także poszanowania różnorodności biologicznej" - co było postulatem obywatelskiego panelu ds. klimatu. (PAP)