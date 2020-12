Tysiące imigrantów z Chin mieszkających na stałe we Włoszech poleciało ostatnio do swojego kraju, by zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Wielu wróciło do Italii, inni boją się z powodu wysokiej liczby zakażeń - poinformowała włoska agencja Adnkronos.

„W listopadzie zaszczepiłam się przeciwko Covid-19 w szpitalu w Chinach” - powiedziała agencji handlowiec Gioia Wuang, która właśnie wróciła do Rzymu. Dodała: “Czuję się dobrze, nie miałam ani gorączki, ani bólu”. Jak zaznaczyła, szczepionka w Chinach, podawana tam od października, nie jest obowiązkowa. Za dwie dawki zapłaciła równowartość 60 euro. „Wielu Chińczyków wyjechało z Włoch, żeby zaszczepić się w Chinach, wielu wyruszyło też z innych krajów, takich jak Hiszpania i Niemcy" - opowiedziała. "Teraz wielu moich rodaków, którzy mieszkają we Włoszech i pojechali do Chin po szczepionkę, boi się tu wrócić z powodu wysokiej liczby zakażeń” - wyjaśniła Wuang. Zaznaczyła, że takie podróże to spontaniczna inicjatywa chińskich imigrantów. PKN Orlen planuje emisję obligacji o wartości 1 mld zł Zobacz również Jak zauważyła rozmówczyni agencji, bardzo niski jest odsetek mieszkających we Włoszech Chińczyków, którzy trafili do szpitala z powodu koronawirusa. “To dlatego, że jesteśmy bardzo ostrożni, zawsze wkładamy maseczkę, gdy wychodzimy z domu i nigdy jej nie zdejmujemy”, „nie wychodzimy do restauracji, by spotkać się z przyjaciółmi i nie jeździmy na wakacje” - zapewniła Gioia Wuang. We Włoszech kampania szczepień ma rozpocząć się pod koniec stycznia. Według danych MSW chińska społeczność w tym kraju liczy ponad 300 tysięcy osób.