O liście na Twitterze poinformowało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

"Konkurencyjność Europy powinna opierać się na wydajnym, godnym zaufania, przejrzystym, bezpiecznym i odpowiedzialnym wykorzystywaniu danych zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami. Na tej podstawie powinniśmy współpracować z aktorami międzynarodowymi" - głosi dokument, który widziała PAP.

„Nasze podejście do suwerenności cyfrowej musi być ukierunkowane na rosnące przywództwo cyfrowe, przygotowując się do inteligentnych i wybiórczych działań w celu zapewnienia zdolności tam, gdzie jest to wymagane, przy jednoczesnym zachowaniu otwartych rynków i wzmocnieniu globalnej współpracy i wymiaru handlu zewnętrznego” - dodali.

Komisja Europejska ma we wtorek przedstawić swoje cele dotyczące cyfryzacji na 2030 r. Mają one obejmować inwestycje w technologie, w tym mikroczipy i 5G.