Zabronione na mocy przepisów o walce z pandemią imprezy odbyły się w ostatnich dniach w prywatnych domach i w wynajętych apartamentach noclegowych, a także w lokalach gastronomicznych, które powinny być zamknięte.

Ukarani zostali między innymi właściciele i klienci nielegalnie otwartych pubów oraz restauracji. Wszyscy goście otrzymali kary w wysokości 400 euro. W przypadku lokali grzywnie towarzyszy ich administracyjne zamknięcie na pięć dni. Właściciele niektórych zostali ukarani po raz kolejny.

W miniony weekend w Mediolanie doszło do wielu interwencji patroli policji i karabinierów, które wchodziły na przykład do restauracji dostrzegając przez okna podejrzaną aktywność w godzinach, gdy powinna one być zamknięte. W dniach, gdy niedozwolona jest obsługa przy stolikach, w niektórych pod osłoną nocy była ona normalnie prowadzona.

W przypadku zabronionych przyjęć w prywatnych domach i mieszkaniach typu bed&breakfast służby porządkowe wzywane są przez sąsiadów, często także po godzinie policyjnej. W jednym z mediolańskich apartamentów bawiło się 13 osób.

Francuskie media: 40 tys. mandatów w weekend za łamanie zakazów podczas lockdownu

Około 90 tys. policjantów i żandarmów pilnowało zakazu przemieszczania się na dworcach, lotniskach i autostradach w 19 ze 101 departamentów kraju, w tym w Paryżu, gdzie obowiązują lokalne lockdowny.

W tzw. strefach czerwonych, z dużymi wskaźnikami zakażeń koronawirusem, ruch został zmniejszony o 25 proc., do 30 proc. - poinformował minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

Od piątku wieczorem policja i straż graniczna przeprowadziła również operacje kontrolne na stacjach, gdzie zatrzymują się pociągi wielkich prędkości TGV w Paryżu oraz w innych miastach.

Służby podały przykład mężczyzny, który został skontrolowany w piątek ok. godz. 23 w pobliżu Lyonu. Próbując oszukać policję, zatrzymany podał tożsamość zmarłego brata. Mężczyzna został umieszczony w areszcie za posługiwanie się fałszywą tożsamością.