Jeżeli zostanę kanclerzem Niemiec, zwiększę wydatki na obronę, dążąc do spełnienia celu NATO, tj. przeznaczania na ten cel co najmniej 2 proc. PKB - powiedział kandydat partii chadeckich CDU/CSU na kanclerza Armin Laschet w wywiadzie dla "Bild am Sonntag". Dodał, że Niemcy powinny bardziej angażować się w międzynarodowe misje wojskowe.

Powinniśmy trzymać się tego, co ustaliliśmy na poziomie międzynarodowym - odpowiedział Laschet pytany o zwiększenie wydatków na wojsko i realizację celu wydatków na obronność. Dodał, że niemiecka armia nie tylko gwarantuje ochronę kraju, ale jest też współodpowiedzialna za bezpieczeństwo sojuszników Niemiec. Laschet zaznaczył również, że Niemcy powinny aktywniej uczestniczyć w międzynarodowych misjach w Afryce i na Morzu Śródziemnym. "Jesteśmy aktywni wraz z Francuzami w Mali i zawsze możemy rozmawiać o zwiększeniu zakresu naszych obowiązków" - podkreślił. Zastrzegł jednak, że operacje, w których uczestniczą Niemcy, muszą mieć mandat ONZ i z góry opracowaną strategię ich zakończenia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek zakończenie prowadzonej w Afryce, w tym w Mali, operacji Barkhane, wymierzonej w ugrupowania terrorystyczne. Wybory do niemieckiego parlamentu odbędą się 26 września. (PAP)