W lutym br. występująca w imieniu wszystkich państw członkowskich KE podpisała kontrakt z Moderną na 300 mln dawek substancji. Od razu zakupiono 150 mln dawek, które mają być dostarczone do końca 2021 r., nabycie kolejnych 150 mln zostało zapisane jako opcja.

Jeszcze w 2020 r. podpisano umowę na dostawę 160 mln dawek preparatu Moderny. UE w sumie zakupiła więc 460 mln porcji produkowanej przez amerykańską firmę szczepionki.

Najnowsza umowa przewiduje możliwość dostarczenia szczepionek dostosowanych do nowych wariantów koronawirusa, a także preparatów przeznaczonych dla dzieci i dawek przypominających - czytamy w informacji KE. Kontrakt zakłada również ewentualność odsprzedania lub podarowania szczepionek innym państwom. Zakupione preparaty zostaną dostarczone w 2022 r.

"Zabezpieczamy 150 mln dodatkowych dawek szczepionek. Zadbaliśmy, by kontrakt był elastyczny, co pozwoli nam nabyć szczepionki przeciw Covid-19 nowej generacji, które są skuteczne przeciwko wariantom" - podkreśliła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W sumie UE podpisała kontrakty zabezpieczające 4,4 mld dawek szczepionek od sześciu producentów. Preparaty firm BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson są już dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) i stosuje się je w krajach Unii. Szczepionki produkowane przez CureVac i Sanofi/GSK nie zostały dotąd zaaprobowane przez EMA.

UE przedłuży do końca września mechanizm kontroli eksportu szczepionek na Covid-19

Rządy państw UE poparły plan przedłużenia mechanizmu monitorowania i potencjalnego ograniczenia wywozu szczepionek Covid-19 z Unii - podał we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej. Decyzja toruje KE drogę do formalnego przedłużenia w najbliższych dniach mechanizmu do końca września.

W przeciwnym razie mechanizm ten wygasłby z końcem czerwca.

Komisja Europejska ustanowiła mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek pod koniec stycznia br. w celu ograniczenia wywozu szczepionek przez firmy farmaceutyczne, co do których uznano, że nie przestrzegają swoich zobowiązań wobec UE w zakresie dostaw.

Mechanizm ten umożliwił eksport setek milionów szczepionek wyprodukowanych w UE do dziesiątków krajów na całym świecie. Został on wykorzystany do zablokowania tylko jednego transportu 250 tys. dawek szczepionek koncernu AstraZeneca do Australii w marcu, po tym jak brytyjsko-szwedzka firma zmniejszyła dostawy do UE.