18. pakiet sankcji wobec Rosji. Słowacja mówi "nie"

Słowacja dotąd nie zablokowała żadnego z 17 pakietów sankcji UE wobec Rosji. Premier Fico zapowiadał jednak, że dla jego kraju nie do przyjęcia jest inicjatywa Brukseli, mająca na celu całkowite zaprzestanie importu rosyjskich paliw kopalnych do UE.

Fico podnosił także kwestię pochodzącego z Rosji paliwa jądrowego, które wykorzystywane jest w słowackich siłowniach atomowych. "Jeśli sankcje będą dla nas niekorzystne, nigdy nie zagłosuję za ich przyjęciem. Chcę być konstruktywnym graczem w Unii Europejskiej, ale nie kosztem Republiki Słowackiej" – powiedział Fico dziennikarzom w niedzielę, reagując na przyjętą trzy dni wcześniej uchwałę parlamentu, zgodnie z którą członkowie gabinetu nie powinni popierać żadnych nowych restrykcji wobec Moskwy.

We wtorek KE przedstawiła projekt 18. pakietu sankcji wobec Rosji. Ma on uderzyć w dochody Moskwy z energetyki i przemysłu zbrojeniowego. W nowym pakiecie proponuje się obniżenie pułapu cenowego na rosyjską ropę oraz zakaz handlu z firmami obsługującymi gazociągi Nord Stream 1 i 2, oraz z bankami, które uczestniczą w obchodzeniu sankcji. Do przyjęcia pakietu wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich.

Piotr Górecki (PAP)