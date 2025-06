Duży cios KE w Rosję. Europa obniży limit ceny ropy z 60 do 45 dol. za baryłkę

Obniżenie limitu cen za baryłkę ropy z 60 do 45 dolarów to jeden z elementów propozycji w ramach 18. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji - wynika ze słów szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Ukraina domagała się, by limit wyniósł 30 dol. za baryłkę.