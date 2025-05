Skarba na Komisję Europejską do TSUE

Skargę na KE złożył do TSUE amerykański dziennik "New York Times" i jego dziennikarka Matina Stevi, która w 2022 r. bezskutecznie domagała się od Komisji dostępu do SMS-ów, w których von der Leyen i szef Pfizera Albert Bourla mieli ustalać szczegóły dotyczące zakupu szczepionek przez UE. W ramach tej umowy, zawartej w maju 2021 r., KE zarezerwowała 1,8 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 dla krajów unijnych.

TSUE: KE nie miała prawa odmówić dostępu do SMS-ów

Sąd UE (niższa instancja TSUE), który wydał w środę nieprawomocny wyrok, zauważył, że tłumacząc odmowę dostępu do SMS-ów, KE nie może poprzestać na stwierdzeniu, że ich nie posiada.

"KE nie wyjaśniła w wystarczającym stopniu, czy żądane wiadomości tekstowe zostały usunięte i czy w takim przypadku usunięcie miało miejsce dobrowolnie czy automatycznie lub czy telefon komórkowy przewodniczącej został tymczasem wymieniony" - podkreślili sędziowie z Luksemburga.

W ocenie Sądu UE Stevi i "New York Times" w swoim wniosku przedstawili istotne, spójne poszlaki wskazujące na istnienie takich wiadomości tekstowych.(PAP)

